W ubiegłym roku w Polsce zużyliśmy ponad 21 mld m sześc. gazu. W tym roku – głównie z uwagi na drastyczny wzrost cen, spowodowany kryzysem energetycznym i wojną w Ukrainie – popyt istotnie spada. Jak podaje analityk PKO BP Maciej Rozkrut, Gaz-System szacuje na ten rok spadek zużycia o 16 proc. do 18,4 mld m sześc. – Już w pierwszym półroczu zanotowano spadek o 13,7 proc. r/r – wylicza. Odpowiedzialne są za to przestoje w produkcji nawozów azotowych i mniejsze wykorzystanie elektrowni gazowych. – Czwarty i pierwszy kwartał kolejnego roku odpowiadają za nieco ponad 60 proc. rocznego zużycia, czyli zużyty gaz liczony byłby na ok. 11,2 mld m sześc. – wskazuje. Kamil Kliszcz, analityk mBanku, dodaje, że spadek zużycia w pierwszym półroczu częściowo wynikał z łagodniejszej zimy.