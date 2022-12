Ponieważ od czasu inwazji Rosji na Ukrainie stałe dostawy rosyjskiego gazu do Europy należą do przeszłości, wiele krajów europejskich stara się znaleźć alternatywne źródła dostaw energii. Jednym ze sposobów zastąpienia rosyjskich dostaw ma być wzrost importu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Czy Europa jest już na to gotowa?

Chociaż UE uzgodniła plan zmniejszenia zużycia gazu ziemnego tej zimy o 15 proc. w porównaniu ze średnią z ostatnich pięciu lat, to nie zamierza w najbliższym czasie zrezygnować z błękitnego paliwa jako źródła energii. Reklama Jedną z odpowiedzi Europy na kryzys jest wzrost importu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Terminale LNG nie tylko otwierają szerszą gamę potencjalnych dostawców z całego świata, ale też umożliwiają omijać wykorzystanie rurociągów ze wschodu. Reklama Do tej pory jednym z głównych dostawców LNG tej zmiany były Stany Zjednoczone. W pierwszej połowie 2022 r. USAe stały się największym na świecie dostawcą LNG, a 71 proc. ich eksportu trafia do UE i Wielkiej Brytanii. Na przykład Niemcy, które w znacznym stopniu uzależniły się od dostaw gazu z Rosji, od początku wojny zapowiadają budowę czterech terminali importowych LNG. Jak jednak pokazuje infografika statista.com, wykorzystująca dane Gas Infrastructure Europe, pierwsze terminale będą w maju. Skąd będzie płynął skroplony gaz? Jak wynika z umów, duży udział w dostawach LNG będzie miał Katar. Państwowa firma Qatar Energy ogłosiła pod koniec listopada, że została zawarta umowa (na 15 lat) z niemieckimi firmami na zakup 2 mln ton gazu płynnego. Dostawy rozpoczną się od 2026 r., a gaz będzie sprzedawany przez Katar amerykańskiej firmie ConocoPhillips, zanim zostanie dostarczony do jednego ze zbudowanych terminali w Niemczech. Niemiecka Federalna Agencja Środowiska twierdzi, że zwiększone wykorzystanie LNG, zwłaszcza w porównaniu z gazem transportowanym rurociągiem, nie ma uzasadnienia z punktu widzenia polityki klimatycznej i efektywności energetycznej. Niemniej jednak agencja twierdzi, że rozbudowa infrastruktury LNG w trakcie przejścia na czystszą energię, mogłaby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dostaw, a także większej konkurencji. TL Reklama Tylko teraz Przejdź do sklepu