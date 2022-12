Zgoda na przejęcie

Rada nadzorcza i zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej zgodziły się na zawarcie z Edison Holdings przedwstępnej umowy nabycia 100% udziałów w spółce PKPE Holding za cenę ok. 1 913,5 mln zł, określoną w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ustaloną na dzień 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 944,5 mln zł, podało PGE.

"PKPE Holding Sp. z o.o. jest spółką holdingową kontrolującą szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka S.A. (Grupa PKPE). Grupa PKPE jest dystrybutorem i sprzedawcą energii do sieci trakcyjnej, a dodatkowo świadczy usługi utrzymania sieci trakcyjnych" - czytamy w komunikacie.

"Cena do zapłaty przez PGE została ustalona na kwotę ok. 1 913,5 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ustaloną na dzień 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 944,5 mln zł i zostanie rozliczona w oparciu o mechanizm locked-box. Cena będzie podlegać ewentualnym korektom, w szczególności o kwotę wypływu środków z Grupy PKPE do grupy sprzedającego. Zamknięcie transakcji planowane jest na dzień 3 kwietnia 2023 r. Płatność za udziały będzie miała miejsce w dniu zamknięcia transakcji" - czytamy w komunikacie.

Warunki transakcji

Zamknięcie transakcji zostanie dokonane pod warunkiem spełnienia w szczególności poniższych warunków:

- uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

- zakończenie sporu sądowego dotyczącego prywatyzacji PKP Energetyka;

- uzyskanie zgody ministra aktywów państwowych;

- uzyskanie zgód podmiotów finansujących, wymieniono.

"Nabycie PKPE Holding Sp. z o.o. jest zgodne ze strategią Grupy PGE. W wyniku transakcji, Grupa PGE uzyska dostęp do sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju" - podkreślono także.

Dziś wcześniej PGE informowało o uzyskaniu zgód rady nadzorczej i zarządu na transakcję.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.