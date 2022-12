Szef resortu rozwoju i technologii pytany w środę w audycji internetowej "Reczpospolitej" o to, jakich rozwiązań w zakresie energetyki odnawialnej można się spodziewać w najbliższym czasie, wskazał na "bardzo duży trend skierowany na odnawialne źródła energii we wszelkich segmentach".

"Moje działania w tej sprawie też zmierzają do tego, żeby uczynić ogromny drugi krok, jeśli chodzi o rozwój fotowoltaiki" - zapowiedział Buda. Jak stwierdził, "mieliśmy ogromną dynamikę rozwoju fotowoltaiki w domach indywidualnych, u prosumentów".

Wskazał, że drugim krokiem, który proponuje, jest rozwój produkcji tego rodzaju energii w domach wielorodzinnych. "To jest przedmiotem mojego zainteresowania" - dodał. Wyjaśnił, że chodzi o "spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe".

"Oczekuję wielkiego boomu. Nasz program, który mamy przygotowany, ma temu sprzyjać" - podkreślił.

15 grudnia ruszyła kolejna edycja programu promocji prosumenckiej fotowoltaiki "Mój Prąd". To wydłużenie naboru dotychczasowej edycji "Mojego Prądu" 4.0. Pierwotnie miał się on zakończyć 22 grudnia. Będzie on jednak trwał do końca marca 2023 r. lub do wyczerpania się budżetu programu, czyli ok. 240 mln zł. Nowa odsłona programu oznacza przede wszystkim większe dofinansowanie do instalacji planów fotowoltaicznych i magazynów energii niż dotychczas.

Jak powiedział PAP wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej Paweł Mirowski, od 15 grudnia beneficjenci, którzy zdecydują się na montaż samej instalacji fotowoltaicznej (PV) otrzymają 6 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji), a nie jak było dotychczas 4 tys. zł. Zwiększeniu ulegnie też dofinansowanie kupna magazynu energii - będzie można otrzymać 16 tys. zł, a nie jak obecnie 7,5 tys. zł. (PAP)

