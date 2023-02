Energa odnotowała 633 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2022 r. wobec 26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Zysk netto grupy w IV kwartale 2022 roku wyniósł -633 mln zł. Na spadek wartości zysku netto r/r wpłynęły w głównej mierze niższe wyniki operacyjne grupy" - czytamy w komunikacie.

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) grupy wyniósł w IV kw. br. -745 mln zł wobec 41 mln zł zysku rok wcześniej.

"EBITDA grupy: -453 mln zł (wobec 340 mln zł w IV kwartale 2021 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 393 mln zł (wobec 545 mln zł w IV kwartale 2021 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 21 mln zł (wobec -51 mln zł w IV kwartale 2021 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: -846 mln zł (wobec -131 mln zł w IV kwartale 2021 roku)" - czytamy dalej.

Przychody grupy wyniosły w IV kw. br. 5 268 mln zł wobec 3 805 mln zł w IV kwartale 2021 r.

Nakłady inwestycyjne sięgnęły 1 029 mln zł wobec 742 mln zł rok wcześniej.

W całym 2022 r. zysk netto grupy wyniósł 960 mln zł (wobec 937 mln zł w 2021 roku), zysk EBITDA sięgnął 2 645 mln zł (wobec 2 449 mln zł w 2021 roku), przy 20 292 mln zł przychodów (wobec 13 791 mln zł w 2021 roku).

"W 2022 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 2 645 mln zł, co oznacza wzrost o 8% r/r. Największy wzrost zanotowała Linia Biznesowa Wytwarzanie (EBITDA wyższa o 725 mln zł r/r), co przede wszystkim wynikało z wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. Pozytywny wpływ powyższego czynnika został tylko częściowo obniżony wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji oraz wyższym kosztem zakupu uprawnień do emisji. Korzystny wpływ miała także wycena otwartych pozycji na energii elektrycznej zawartych przez elektrownię w Ostrołęce. Linia Biznesowa Sprzedaż wypracowała wynik EBITDA niższy o 509 mln zł, co było w głównej mierze związane z utworzeniem rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia w kwocie 916 mln zł, o której była mowa przy opisie dotyczącym IV kwartału 2022 roku powyżej. Linia Biznesowa Dystrybucja uzyskała wynik EBITDA na analogicznym poziomie jak w roku 2021. Wyższa marża na sprzedaży usługi dystrybucyjnej wynikająca z wyższej średniej ceny sprzedaży r/r została skompensowana wyższym poziomem kosztów operacyjnych w związku z presją inflacyjną oraz spadkiem przychodów z przyłączy" - napisano w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 3 260 mln zł (wobec 2 107 mln zł w 2021 roku), podano także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)