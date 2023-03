"Unia Europejska powinna jeszcze w tym miesiącu obciąć o połowę obecny pułap cenowy, żeby ograniczyć zdolność Moskwy do finansowania wojny na Ukrainie" - powiedział estoński minister. "To oczywiście kwestia konsensusu, ale my nie przestaniemy o to apelować" - dodał.

"Stanowiłoby to również część szerszego procesu rozprawienia się z wykorzystaniem luk w sankcjach, co w niektórych przypadkach umożliwiło Federacji Rosyjskiej pozyskiwanie mikroczipów używanych w broni ciężkiej, na przykład za pośrednictwem krajów spoza UE, takich jak Turcja i Kazachstan" - wskazał Reinsalu. "Kraje partnerskie powinny być przekonywane do powstrzymywania się od tego" - ocenił.

Z Tallina Jakub Bawołek (PAP)