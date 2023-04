"Najważniejsza inwestycja zagraniczna KGHM, chilijska kopalnia Sierra Gorda w ostatnich latach bije rekordy wydajności wydobywczej i przerobowej, systematycznie poprawia wyniki operacyjne oraz finansowe i zasila budżet KGHM" - poinformowała w poniedziałek KGHM Polska Miedź.

Spółka podała, że produkcja miedzi płatnej (ilość miedzi w produktach zawierających miedź podlegająca płatności - PAP) w Sierra Gorda w 2022 r. wyniosła 90,8 tys. ton (55 proc. udziałów KGHM). Z kolei przychody ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 1 mld 617 mln dolarów amerykańskich (dla 100 proc. udziału), czyli 3 mld 974 mln zł odpowiednio do udziału własnościowego KGHM Polska Miedź.

W informacji zwrócono uwagę, że kopalnię odwiedził wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który "zapoznał się m.in. z wdrożonymi w Sierra Gorda nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi w produkcji".

"Sierra Gorda jest jedyną kopalnią miedzi w Chile, która przekroczyła swoje założenia projektowe dotyczące przerobów. Zwróciło to uwagę naszej konkurencji oraz rządu chilijskiego. (...) Złoża o wysokiej zawartości są bardzo rzadkie i większość firm górniczych musi się przestawić na wydobycie przy niskiej zawartości. My już umiemy to robić i wyprzedzamy konkurencję" – powiedział prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Tomasz Zdzikot, cytowany w komunikacie.

KGHM wskazała, że zakład wzbogacania rudy miedzi w Sierra Gorda został zaprojektowany do procesowania dziennie 110 tys. ton rudy, a w 2021 r. średnia dziennego procesowania wyniosła 130 tys. ton, czyli - jak podkreślono - 18 proc. więcej, niż przewidywał projekt instalacji.

Spółka dodała, że od stycznia tego roku kopalnia Sierra Gorda działa "wyłącznie" na bazie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE). "Ta zmiana oznacza zatrzymanie emisji miliona ton CO2 do atmosfery rocznie" - zaznaczono.

Jak podaje koncern KGHM na swojej stronie internetowej, kopalnia Sierra Gorda położona jest w Chile – na pustyni Atacama, w regionie Antofagasta, na wysokości ok. 1700 m n.p.m. Kopalnia operuje na złożu miedziowo-molibdenowym, obejmującym siarczkowe i tlenkowe rudy miedzi.

Mineralizacja Sierra Gorda została odkryta w 2006 r., a od września 2011 r. projekt był wspólnym przedsięwzięciem typu joint venture kontrolowanym przez KGHM Polska Miedź S.A. (55 proc.), Sumitomo Metal Mining (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc.). Od 22 lutego 2022 r. KGHM ma nowego partnera w spółce Sierra Gorda SCM. Po zamknięciu transakcji sprzedaży całości udziałów w chilijskiej kopalni przez Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation, akcje przejęła australijska grupa górnicza South32. (PAP)

