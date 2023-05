Reklama

Niższy poziom emisji CO2

Według danych firmy geoanalitycznej Kayrros SAS, emisje z elektrowni i zakładów przemysłowych objętych unijnym systemem typu „cap-and-trade” spadły o 13 proc. w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku. Około 400 mln ton metrycznych CO2 wyemitowanych w tym okresie to nieco mniej niż na początku 2020 r., kiedy weszły w życie ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.

Część spadku emisji można przypisać wzrostowi liczby nowych odnawialnych źródeł energii. Innym dużym czynnikiem obniżającym emisję CO2 jest gwałtowny spadek popytu ze strony branż, które przez wysokie ceny energii nie mogą sobie pozwolić na normalne funkcjonowanie.

Kryzys energetyczny jeszcze się nie skończył

Sytuacja, w której ceny gazu ziemnego spadły w stosunku do oszałamiających rekordów z zeszłego roku, a emisje CO2 są poniżej poziomu z czasów, w którym znaczna część europejskiej gospodarki została zamknięta w celu powstrzymania koronawirusa, jest oznaką, że skutki kryzysu energetycznego jeszcze się nie skończyły.

„Przemysł wycofuje się lub zamyka” – ocenił Andreas Gandolfo, analityk BloombergNEF. „Przemysł odpowiada za dużo emisji i przenosi się z Europy do innych krajów świata z powodu wysokich cen energii”.

Chociaż benchmarkowe ceny gazu ziemnego w Europie wynoszą około jednej trzeciej tego, co rok temu, gdy inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała gwałtowny wzrost cen, to nadal są one mniej więcej dwukrotnie wyższe, niż były w 2019 r.

To dla wielu rodzajów europejskiego przemysłu wciąż za drogo. Producenci chemikaliów odnotowali 15-proc. spadek produkcji w pierwszym kwartale w porównaniu z rokiem poprzednim, wynika z danych organizacji handlowej VCI.

Coraz więcej energii z OZE

W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę europejscy przywódcy zobowiązali się do ograniczenia zależności od rosyjskiego gazu. Na krótką metę rządy próbowały ograniczyć popyt. W dłuższej perspektywie obiecali przyspieszyć wdrażanie odnawialnych źródeł energii, aby na dobre zastąpić paliwa kopalne.

Jak dotąd w tym roku oba te kierunki działań przynoszą efekty w koszyku energetycznym UE. W całym bloku produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych spadła o prawie 16 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, zgodnie z danymi z think-tanku klimatycznego Ember. Obejmuje to 17-proc. spadek mocy z elektrowni węglowych i 15-proc. spadek z elektrowni gazowych.

Tymczasem produkcja energii z odnawialnych źródeł gwałtownie wzrosła, głównie dzięki elektrowniom wiatrowym. Ogólnie rzecz biorąc, elektrownie wiatrowe, słoneczne i wodne miały większy udział w koszyku energetycznym UE w ciągu pierwszych czterech miesięcy roku niż wszystkie elektrownie spalające paliwa kopalne.

W niektórych krajach odnotowano również rekordową produkcję energii słonecznej, mimo że technologia ta działa lepiej latem, kiedy słońce operuje silniej, a dni są dłuższe. W kwietniu Portugalia po raz pierwszy wyprodukowała ponad połowę swojej energii elektrycznej z paneli słonecznych - wynika z danych Ember.