Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, grup i spółek energetycznych, środowiska przedsiębiorców oraz jednostek naukowych podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Centralnej Doliny Wodorowej - kompleksowego projektu, który obejmie całą ścieżkę produkcji i wykorzystania wodoru, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Podpisanie listu nastąpiło w Elektrowni Kozienice.

Reklama

Wodorowa gospodarka

Centralna Dolina Wodorowa ma przyczynić się do znaczącego wzrostu gospodarczego oraz utworzenia nowych miejsc pracy w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim i łódzkim. CDW to kompleksowy projekt, który obejmie całą ścieżkę produkcji i wykorzystania wodoru. Począwszy od budowy elektrolizerów, które przekształcą energię elektryczną w wodór, poprzez magazynowanie wodoru, a na jego wykorzystaniu do produkcji energii elektrycznej kończąc.

Reklama

Podwójna technologia

W Kozienicach rozpoczęła się budowa bloków energetycznych w technologii gazowo-parowej. Bloki te będą przygotowane również do wykorzystania niskoemisyjnego wodoru. Innym ważnym odbiorcą paliwa wodorowego w Centralnej Dolinie Wodorowej stanie się przemysł ceramiczny, który zużywa ten surowiec w procesach produkcyjnych. Warto wspomnieć też o potrzebie dekarbonizacji transportu dużych ośrodków miejskich, takich jak Kielce czy Radom, a także transportu w okolicach Centralnego Portu Komunikacyjnego, ważnego projektu gospodarczego Polski" - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, cytowana w komunikacie.

Polityka energetyczna przyszłości

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska przypomniał, że w ciągu ostatnich lat rząd podjął szereg inicjatyw związanych z budową gospodarki wodorowej w Polsce, jak m.in. opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów w listopadzie 2021 r. polskiej strategii wodorowej do 2023 r. z perspektywą do 2040 r., która nawiązuje do PEP2040 czy zainicjowanie porozumienia sektorowego.

(ISBnews)