„Uwaga! Dziś i w nocy (25/26.08) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr.” SMS-owe ostrzeżenie zostało wysłane do osób przebywających na południu Polski"- przekazano w komunikacie na stronie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Pogoda w piątek w Polsce

W piątek będzie gorąco, a nawet upalnie. Termometry wskażą od 26 stopni na północnym wschodzie do 32 stopni C. na zachodzie kraju. Na zachodzie i południowym zachodzie możliwe burze z opadami - poinformował dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

W piątek zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane. Jedynie w zachodniej i południowej części kraju okresami duże. Przelotne opady deszczu głównie na północy, zachodzie i na południu. Na zachodzie i południowym zachodzie możliwe burze. W czasie burz intensywne opady deszczu do 25 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną do 70 km/h. Na południowym zachodzie po południu wiatr może wiać z prędkością do 90 km/h. Możliwy także grad.

Temperatura maksymalna od 26 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, ok. 30 w centrum, do 32 na zachodzie. Nieco chłodniej również nad morzem i na krańcach północno-wschodnich ok. 26 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr zachodni.

Burze w nocy w Polsce

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. W całym kraju miejscami przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz może spaść do 30 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną do 80 km/h, wieczorem na Dolnym Śląsku do 90 km/h. Możliwe opady gradu.

Temperatura minimalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, do 17-20 stopni na pozostałym obszarze kraju.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.