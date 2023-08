Odejście od węgla do 2030 r., zeroemisyjność do 2040 r. - zakłada zaktualizowana strategia PGE, którą spółka przedstawiła we wtorek w Warszawie. Założono, że skumulowany zysk operacyjny EBITDA Grupy PGE w latach 2024-2030 przekroczy 90 mld zł.

PGE poinformowała we wtorek w komunikacie, że rada nadzorcza spółki zatwierdziła aktualizację Strategii Grupy PGE do 2030 roku. "Inwestycje realizowane w ramach Strategii mają być skupione na dekarbonizacji i elektryfikacji. Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2024-2030 wyniosą ponad 125 mld złotych" - podała spółka w komunikacie. Jak poinformował na konferencji prasowej prezes PGE Wojciech Dąbrowski, zaktualizowana strategia zakłada osiągnięcie zeroemisyjności do 2040 r. poprzez odejście od gazu na rzecz m.in. wodoru i innych, czystych źródeł energii elektrycznej. Do 2030 r. zakłada 125 mld zł inwestycji.

W 2040 r. zarządzanie sieciami PGE ma być w 100 proc. w czasie rzeczywistym poprzez cyfryzację. Nowe zdolności przyłączeniowe OZE do sieci dystrybucyjnej PGE mają wynieść 1000 MW - podała spółka. „Aktualizacja nie uwzględnia już energetyki konwencjonalnej, którą przejmie NABE. To przemyślana, racjonalna ścieżka rozwoju polskiej energetyki" - podkreślił Dąbrowski.

Zaktualizowana strategia Grupy PGE zakłada 100 proc. czystej energii dla klientów w 2040 roku oraz zero niewykorzystanej energii. Spółka przewiduje, że do 2035 r. będzie miała magazyny energii elektrycznej o mocy 3,7 GW, w tym 1,2 GW bateryjnych i 2,5 GW w elektrowniach szczytowo-pompowych. Do 2040 r. 2,8 GW w elektrowniach jądrowych wspólnie z ZE PAK, 2,2 GW w elektrowniach gazowych, przy docelowym zastąpieniu gazu wodorem i biometanem po 2030 r. Do 2030 r. PGE zamierza dostarczać 85 proc. zielonej energii dla kolei, a w 2035 r. moc elektrolizerów w spółce ma sięgnąć 300 MW. Do 2030 r. spółka przewiduje również ograniczenie kosztów stałych o 7-10 proc. wobec roku 2022, 25 proc. inwestycji finansowanych ze źródeł preferencyjnych czy ograniczenie zużycia wody o 50 proc. w jednostkach konwencjonalnych do 2040 r. W komunikacie PGE poinformowała, że przewidywany skumulowany zysk operacyjny EBITDA Grupy PGE w latach 2024-2030 wyniesie ponad 90 mld zł i w roku 2030 przekroczy 15 mld zł. Jak podano, Grupa PGE będzie wspierać klientów w pozyskiwaniu finansowania na własne instalacje. Cel na rok 2030 przewiduje wsparcie 300 tys. klientów w naborach wniosków w programach dofinansowania. Równocześnie dekarbonizacji ciepłownictwa indywidualnego będzie towarzyszyć elektryfikacja ciepłownictwa systemowego, w ramach którego PGE przewiduje budowę 1000 MWt kotłów elektrodowych i magazynów ciepła oraz 500 MWt systemowych pomp ciepła. W ciepłownictwie odchodzimy sukcesywnie od węgla na rzecz gazu, dekarbonizacja nastąpi dzięki wychwytowi CO2, paliwom zeroemisyjnym i pompom ciepła - zaznaczył prezes Dąbrowski.

W strategii przewidziano, że do 2030 r. grupa dostarczy klientom 800 MW instalacji fotowoltaicznych, 200 MW magazynów energii i 100 tys. pomp ciepła i innych źródeł ogrzewania. "Grupa PGE będzie zwiększać nacisk na zapewnianie stabilności dostaw energii poprzez elastyczność i automatyzację infrastruktury, realizując program inwestycyjny wdrażający nowy model pracy sieci o szacunkowej skali 500-800 mln zł nakładów inwestycyjnych rocznie" - podano w komunikacie. PGE jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w spółce niecałe 61 proc. akcji.