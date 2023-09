Współczesny świat jest uzależniony od ropy naftowej. Jest ona najbardziej rozpowszechnionym i najbardziej uniwersalnym źródłem energii i substancji wykorzystywanych w przemyśle chemicznym.

Reklama

Ograniczone zasoby

Szacuje się, że zasoby ropy naftowej na Ziemi sięgają 1757 miliardów baryłek. Średnie dzienne zużycie ropy w 2022 roku wynosiło 97 milionów baryłek. Najnowsze dane na temat udokumentowanych zasobów czarnego złota pokazują,że przy obecnym zużyciu surowca wystarczy na 50 lat.

Reklama

Papierek lakmusowy globalnej ekonomii

Ropa naftowa traktowana jest jako surowiec strategiczny. Wahania jej ceny na globalnych rynkach pokazują, w jakiej kondycji jest światowa gospodarka. Surowiec ten służy również jako broń ekonomiczna. Od lat międzynarodowym embargiem na eksport ropy naftowej objęty jest Iran. Relatywnie niedawno dołączyła do niego Rosja, co nie przeszkadza obu krajom omijać zakaz i wysyłać swoje węglowodory do krajów, które decydują się na złamanie międzynarodowej solidarności.

Z zupełnie innymi problemami mierzy się Wenezuela. Teoretycznie kraj mógłby świetnie prosperować dzięki petrodolarom, ale w praktyce decyzja o nacjonalizacji sektora naftowego podjęta przez nieżyjącego już prezydenta Hugo Chaveza doprowadziła ten kraj do bankructwa.

Ponoć od przybytku głowa nie boli, ale posiadanie ogromnych rezerw zasobów naturalnych to jedno, a ich pełne zagospodarowanie to zupełnie inna sprawa.

Oto dziesięć krajów z największymi złożami ropy naftowej.

10. Libia

Wielkość libijskich rezerw ropy naftowej szacuje się na około 48,3 miliardów baryłek. Surowiec wydobywany w tym północnoafrykańskim kraju jest jednym z najlepszych na świecie pod względem jakości, a w dodatku jego wydobycie jest bajecznie tanie. Mimo to średnia dzienna produkcja ropy wynosi około 1,2 mln baryłek, co w porównaniu do innych krajów wymienionych na tej liście, jest ilością dość znikomą.

Sytuację mogą zmienić europejscy nabywcy, którzy zrezygnowali z importu rosyjskiej ropy. Libia skorzysta na tym, jeśli skłócone dotąd libijskie frakcje polityczne porozumieją się, a wydobycie i eksport surowca znacząco wzrośnie.

9. Stany Zjednoczone

Źródła różnie szacują zasoby ropy naftowej w USA, w zależności od tego, jakie rodzaje surowca wezmą pod uwagę. Według Energy Information Administration zapasy samej ropy naftowej (z ang. crude oil) wynoszą mniej niż 36 miliardów baryłek. Natomiast sumę zapasów ropy i jej kondensatu oszacowano na około 74 miliardy baryłek.

Zdaniem analityków z World Population Review, zsumowane zapasy amerykańskiej ropy i kondensatu wynoszą jedynie 68,8 miliardów baryłek. Nie przeszkadza to jednak USA być największym producentem ropy naftowej na świecie.

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, na jak długo USA wystarczą amerykańskie zapasy ropy, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak tempo zużycia i produkcji ropy. Gdyby Stany Zjednoczone musiały polegać tylko na krajowych rezerwach surowca, to zakładając, że w 2021 roku jej rezerwy wynosiły około 36 miliardów baryłek, a obliczony przez EAI średni wskaźnika zużycia wyniósł 19,11 miliona baryłek dziennie w 2020 roku, to zapasy te wystarczyłyby na około 1878 dni. Czyli nieco ponad pięć lat.

8. Kuwejt

Według OPEC potwierdzone zasoby ropy naftowej Kuwejtu wynoszą około 101,5 miliarda baryłek. To niewielkie państwo znad Zatoki Perskiej produkuje od 2,4 do 2,67 miliona baryłek ropy dziennie, z czego na eksport idzie około 1,7 miliona baryłek dziennie.

Do 2030 roku Kuwait Petroleum Corporation planuje zwiększyć wydobycie surowca aż do 4 milionów baryłek dziennie. Najwyraźniej Kuwejt nie jest szczególnie zaniepokojony prognozami przewidującymi spadek popytu na ropę.

7. Zjednoczone Emiraty Arabskie

Trzeci co do wielkości producent ropy naftowej w OPEC, Zjednoczone Emiraty Arabskie,posiadaszacunkowo 111 miliardów baryłek ropy naftowej i produkuje jej średnio 2,7 miliona baryłek dziennie. Z tego, według danych OPEC, eksportuje 2,3 mln baryłek dziennie.

Nie wszystkie Emiraty wydobywają obecnie ropę naftową. Już w latach 90. XX wieku rezerwy surowca Dubaju były na wyczerpaniu, co zmusiło Emirat do poszukania innej ścieżki rozwoju. Postawił na rozwój turystyki luksusowej, a dzięki klimatowi i ciekawemu krajobrazowi, branża ta zaczęła szybko się rozwijać. Specyficzne uwarunkowania geologiczne Dubaju wymusiły rozwoju budownictwa i innowacyjnych technologii około budowlanych. To właśnie tu, dzięki taniej sile roboczej z Azji i wysoko wykwalifikowanym zachodnim inżynierom, powstał pierwszy podwodny hotel.

ZEA stawiają również na rozwój ekologicznych technologii. Od ponad 15 lat powstaje tam pierwsze na świecie w pełni zrównoważone miasto Masrad.

6. Rosja

WedługEIARosja posiada potwierdzone zasoby ropy naftowej wynoszące około 80 miliardów baryłek. Szacuje się, że w kwietniu 2023 roku rosyjskie firmy wydobywały około 9,4 miliona baryłekdziennie, nie licząc kondensatów.

Kilka lat temu Rosja produkowała ponad 11 milionów baryłek dziennie, łącznie z kondensatami. Inwazja na Ukrainę i wynikające z niej zachodnie sankcje poskutkowały wprowadzeniem przez Zachód m.in. embarga na import rosyjskiej ropy naftowej, co w konsekwencji doprowadziło do cięć w produkcji. Rosja skutecznie omija ten zakaz, a eksport surowca i paliw powrócił już doprzedwojennego poziomu.

5, Irak

Irak, drugi producent ropy w OPEC, posiada potwierdzone zasoby wynoszące około145 miliardówbaryłek. Dzienna produkcja wynosi około 4,5 miliona baryłek, z czego eksportowane jest średnio 3,4 miliona baryłek.

Bagdad, podobnie jak Kuwejt, chce zwiększyć wydobycie. Ambicją Iraku jest dorównać wielkością wydobycia do poziomu Arabii Saudyjskiej, swojego konkurenta w OPEC. Według analityków nie będzie tego w stanie tego zrobić ze względu na niewystarczające moce produkcyjne, które w ciągu najbliższychpięciu lat osiągną szczyt na poziomie około 6,3 miliona baryłek dziennie.

4. Iran

Iran posiada rezerwy ropy naftowej wynoszące 208,6 miliarda baryłek i produkuje około 2,39 miliona baryłek dziennie. Z tego eksportuje jedynie nieco ponad 760 000 baryłek dziennie (dane OPEC). Powodem znacznej luki pomiędzy rezerwami, produkcją i eksportem są amerykańskie sankcje, które ponownie nałożyła na Iran administracja prezydenta Trumpa. Ekipa poprzedniego prezydenta USA zarzucała Iranowi złamanie zasad porozumienia nuklearnego.

Mimo nieudanych negocjacji w sprawie zdjęcia sankcji Iran stale zwiększa poziom eksportu ropy. Pod koniec 2022 roku osiągnął poziom 1,13 mln baryłek dziennie. T

3. Kanada

Kanada posiada zasoby na poziomie 171 miliardów baryłek ropy naftowej, z czego większość w postaci bitumu w piaskach roponośnych. Szacuje się, że aż 166,3 miliarda baryłek, czyli jedna dziesiąta całkowitych światowych zasobów ropy, znajduje się w piaskach roponośnych prowincji Alberta. Piaski roponośne to mieszanina piasku, wody, gliny i bitumu, gęstej substancji przypominającej smołę, którą można rafinować w syntetyczną ropę naftową.

Kanada jest czwartym co do wielkości producentem ropy naftowej na świecie, ze średnią dziennąwydobycia na poziomie ponad 5 milionów baryłek. Rząd federalny w Ottawie stara się ograniczyć wydobycie ropy ze względu na jego wysoki ślad węglowy. Jednak wysoki popyt wciąż napędza produkcję tej kopaliny. Kanada jest także najbardziej preferowanym dostawcą ropy naftowej w skali globalnej.

2. Arabia Saudyjska

Arabia Saudyjska, drugi co do wielkości producent ropy naftowej na świecie i największy w OPEC, dysponuje udokumentowanymi rezerwami na poziomie około 267 miliardów baryłek. Produkcja w 2021 r. wyniosła nieco ponad 9 mln baryłek dziennie, by w kolejnym roku wzrosnąć do11,5 mlnbaryłek dziennie. Na początku 2023 roku została zmniejszona o pół miliona baryłek dziennie w ramach ostatniej rundy cięć wydobycia przez OPEC+.

Królestwo planuje zwiększyć swoje moce produkcyjne z obecnych 12 mln baryłek dziennie do 13 mln baryłek dziennie w 2027 roku. Niektórzy analitycy ostrzegają jednak, że Arabia Saudyjska jest bliska osiągnięcia szczytu wydobycia ropy.

1, Wenezuela

Bogactwa naturalne Wenezueli z powodzeniem mogłyby zabezpieczyć stabilny rozwój gospodarki. Kraj położony nad Morzem Karaibskim i Atlantykiem posiada największe na świecie rezerwy ropy naftowej, szacowane na ponad 300 miliardów baryłek. Jednak amerykańskie sankcje nałożone po tym, jak były prezydent Hugo Chavez znacjonalizował przemysł, a także trwający od 2014 roku chroniczny kryzys gospodarczy i korupcja, uniemożliwiają temu krajowi maksymalne wykorzystanie produkcji ropy naftowej. W 2022 roku średnie wydobycie ropy wyniosło 600-700 000 baryłek dziennie. Eksportwynosił średnio nieco ponad 600 000 baryłek dziennie.

Mimo posiadania tak znacznych zasobów Wenezuela nie jest w stanie w pełni ich wykorzystać. Kryzys w branży wydobywczej jest tak duży, że Wenezuela musi posiłkować się importem ropy z Iranu.

źródło: OilPrice