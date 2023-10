Polska Grupa Energetyczna (PGE) i GE (GE Wind France i GE Power) podpisały umowę dotyczącą rozwoju projektu mającego na celu przetestowanie produkcji zielonego wodoru przy użyciu morskiej turbiny wiatrowej GE, podała PGE.

"Na przyznanych PGE obszarach na Morzu Bałtyckim możliwe jest wybudowanie ponad 7 GW mocy, co pozwoli nam dostarczać ok. 26 TWh energii, która może być wykorzystywana również do produkcji zielonego wodoru. Uzyskany wodór może zostać wykorzystany jako alternatywne paliwo w transporcie kolejowym i drogowym, w ciepłownictwie lub znaleźć zastosowanie w przemyśle ciężkim, przyczyniając się do jego dekarbonizacji" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

W planowanym projekcie wodór wytwarzany będzie w elektrolizerze wykorzystującym energię elektryczną produkowaną z testowanego najnowszego modelu turbiny wiatrowej przeznaczonej na rynek offshore. Rozwijany w ramach projektu innowacyjny system produkcji wodoru będzie można w przyszłości zaimplementować w projektach morskich farm wiatrowych realizowanych przez PGE. Pozwoli to na pełne wykorzystanie energii produkowanej z wiatru również w sytuacjach, gdy podaż energii będzie przekraczała bieżące zapotrzebowanie w Krajowym Systemie Energetycznym.

"PGE rozwijać będzie kompetencje w zakresie produkcji wodoru z energii pochodzącej z morskich farm wiatrowych, co umożliwi realizację celu strategicznego Grupy PGE w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz zbudowanie przewagi konkurencyjnej GK PGE w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Ponadto projekt wspiera również realizację celów określonych w Polskiej Strategii Wodorowej, a w przyszłości umożliwi rozszerzenie portfela oferowanych przez Grupę PGE produktów o zielony wodór" - czytamy dalej.

W 2024 roku PGE wraz z GE planują ubiegać się o wsparcie dla projektu z funduszy krajowych i unijnych oraz pozyskiwać niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.