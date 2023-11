Do Sejmu oficjalnie wpłynął projekt ustawy „o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych oraz niektórych innych ustaw” Koalicji Obywatelskiej. Oprócz mrożenia cen energii, od stycznia do końca czerwca 2024 r. przewiduje on przywrócenie obliga giełdowego na handel energią oraz zmniejszenie minimalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań, potwierdzając wcześniejsze doniesienia DGP.