15 grudnia prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż prądu dla gospodarstw domowych czterem tzw. sprzedawcom energii z urzędu, czyli spółkom: Enea, Energa Obrót, PGE Obrót i Tauron Sprzedaż. Regulator ustalił również taryfy dla pięciu największych dystrybutorów (OSD): Enei, Energi, PGE, Stoenu Operatora i Taurona.

Reklama

Po decyzji szefa URE stawki za energii na rok 2024 są niższe o 31,3 proc. w stosunku do taryfikatora zatwierdzonego na 2023 roku (ceny spadną z 1076,7 zł do 739,3 zł). Decyzja o obniżce zawiązana jest ze spadkami cen węgla na rynku hurtowym w stosunku do cen z kontraktów zawieranych w 2022 roku, podkreślił Urząd.

Podpis prezydenta

Reklama

Tego samego dnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą chronić odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła w pierwszej połowie 2024 roku. Nowe przepisy ustalają wysokość maksymalnych cen energii dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich firm do 30 czerwca 2024 roku. I tak odbiorcy indywidualni zapłacą za 1 MWh 412 zł netto do wartości zużycia na poziomie 1500 kWh.

Wyższe limity dla wybranych grup

Dla gospodarstw domowych, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, limit wyniesie 1800 kWh, a dla rolników i dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny 2000 kWh. Już wcześniej uznano bowiem, że limit 1500 kWh w ich przypadku jest zbyt niski. Powyżej niego zachowana ma być stawka 693 zł za 1 MWh.

"Wyrolowani" ekologiczni

Zmianę taryfy za energię najmocniej odczują użytkownicy ekologicznych pomp ciepła, które działając, zużywają prąd. W 2023 roku korzystali oni bowiem z preferencyjnej stawki dla zużycia 3000 kWh. Dodatkowo otrzymywali dofinansowanie w wysokości 1500 zł. Jak wynika z najnowszych przepisów, w przyszłym roku nie otrzymają żadnego wsparcia. Oznacza to, że osoby, które wybrały ten ekologiczny sposób na ogrzewanie domu, będą miały wyższe koszty zużycia energii niż osoby, które korzystają z ekogroszku czy gazu.

Ile rocznie zużywa pompa ciepła?

Szacuje się, że ogrzanie 100m2 powierzchni użytkowej za pomocą pompy ciepła, w zależności od jej rodzaju, to wydatek energetyczny od 4000 kWh w górę.

Jak czytamy na stronie serwisogrzewania24.pl, na zużycie prądu przez pompę ciepła wpływają między innymi:

- warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz, a przede wszystkim temperatura powietrza

- preferencje domowników dotycząca komfortu cieplnego,

- temperatura utrzymywana w budynku,

- rodzaj pompy cieplnej (wodne pompy ciepła będą działać nieco inaczej niż powietrzne),

- specyfika i uszczelnienia budynku – jego standardu energetycznego,

- rodzaj systemu grzewczego oraz wentylacji

- systematyczne przeglądy techniczne.