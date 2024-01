Łączny wynik 13 państw Wspólnoty to najniższy poziom odnotowany w okresie od 1990 r., czyli pierwszego roku, dla którego dostępne są porównywalne dane dla wszystkich krajów UE. Mimo tak znacznego spadku europejskie elektrownie jądrowe odpowiadają za ponad jedną piątą (21,8 proc.) całkowitej produkcji energii elektrycznej w UE.

Konserwacje i naprawy reaktorów we Francji

Znaczący wpływ na spadek produkcji energii jądrowej mały liczne konserwacje i naprawy reaktorów we Francji,największego unijnego producenta energii jądrowej w Unii Europejskiej. W 2022 r. francuskie elektrownie jądrowe wyprodukowały o 84 630 GWh mniej energii elektrycznej niż w niż w 2021 r. Oznacza to spadek o 22 proc.

Poza remontami starzejących się francuskich reaktorów, do spadku mocy produkcyjnej dodać trzeba jeszcze wycofanie z produkcji reaktorów w Niemczech i Belgii. Niemcy trwale wyłączyły trzy swoje reaktory w ostatnim dniu 2021 r., zmniejszając o połowę produkcję energii jądrowej (z 69 130 GWh w 2021 r. do 34 709 GWh w 2022 r.). Reaktor w Belgii wyłączony został we wrześniu 2022 r.

W tym czasie do ogólnej floty działających elektrowni atomowych dołączył tylko jeden nowy reaktor w Finlandii. Na koniec 2022 r. w UE działały 103 reaktory jądrowe w porównaniu do 106 na koniec 2021 r.

Najwięksi dostawcy energii jądrowej

Mimo licznych kłopotów technicznych, których powodem były przestoje w produkcji, prawie połowę całkowitej energii jądrowej w UE (48,4 proc.) wyprodukowała Francja. W 2022 r. francuskie reaktory wytworzyły 294 731 GWh.

Drugim największym producentem energii z atomu była Hiszpania z udziałem na poziomie 9,6 proc., czyli 58 590 GWh. Kolejne to Szwecja (8,5 proc. lub 51 944 GWh) i Belgia (7,2 proc. lub 43 879 GWh).

Te cztery kraje łącznie wyprodukowały 73,7 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej ze źródeł jądrowych w UE.

Kraje najbardziej zależne od atomu

W Unii Europejskiej Francja nadal pozostaje krajem najbardziej zależnym od energii jądrowej. W 2022 r. z elektrowni jądrowych pochodziło 62,8 proc. całej energii elektrycznej wytworzonej w kraju.

Drugim krajem wysoko uzależnionym od energii atomowej była Słowacja. U naszych południowych sąsiadów prawie 60 proc. wytworzonej energii elektrycznej pochodziło z atomu.

Wśród krajów, które mają elektrownie jądrowe, jednak ich udział w okólnym miksie energetycznym jest najmniejszy, znalazły się Holandia z udziałem energii jądrowej w całej produkcji na poziomie 3,4 proc. i Niemcy, gdzie tylko 6 proc. energii pochodziło w reaktorów jądrowych.

Polska nadal czeka na swój pierwszy reaktor jądrowy.