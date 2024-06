Szacowany koszt technologii i prac budowlanych budowy elektrowni jądrowej to 115 mld zł oraz kosztów działalności spółki, inwestycji towarzyszących to ok. 35 mld zł, poinformował pełnomocnik rządu ds. infrastruktury energetycznej Maciej Bando. Dokładne szacunki dotyczące tego zagadnienia, mają być znane w roku przyszłym.

Koszty budowy elektrowni atomowej

Obecnie trwają prace nad aktualizacją harmonogramu skonsolidowanym i projektami ustaw dotyczących finansowania i etapowania w procesie uzyskiwania pozwoleń.

"Szacujemy, że koszty budowy elektrowni to będzie około 115 mld zł (koszty techniczne czyli technologia i prace budowlane) plus około 35 mld zł koszty działalności spółki, koszty inwestycji towarzyszących i niezbędna rezerwa" - powiedział Bando, odpowiadając na pytania w Sejmie.

Skąd wziąć pieniądze na finansowanie inwestycji

Podkreślił, że kluczowe jest zakończenie inwestycji towarzyszących, budowa dróg i linii kolejowych do 2028 roku. Ich koszt szacowany jest na ok. 5 mld zł. Pełnomocnik rządu przypomniał, że inwestycja będzie finansowana kapitałem własnym i dłużnym.

"W programie rządowym przyjęto założenie, że inwestycja będzie finansowana według struktury: 30% kapitału własnego i 70% kapitału dłużnego, przy czym jednocześnie określono górną granicę kapitału własnego do poziomu 60 mld zł" - podkreślił Bando. Wskazał, że 70% długu ma być zaciągane w ramach rynku międzynarodowego i krajowego.

Podkreślił, że - zgodnie z deklaracją strony amerykańskiej - jednym z głównych donatorów będzie EXIM Bank, który jest instytucją rządową, który finansuje inwestycje amerykańskie za granicą.

Gdzie powstanie pierwsza polska elektrownia atomowa?

W ramach "Programu polskiej energetyki jądrowej" pierwszą elektrownię z trzema reaktorami w amerykańskiej technologii AP1000 zbuduje konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

(ISBnews)