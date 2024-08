Upały zakłócają pracę francuskich elektrowni jądrowych. Według prognoz temperatury w większej części zachodniej Europy wzrosną w nadchodzących dniach z już i tak wysokich poziomów. W związku z tym Electricite de France prawdopodobnie od tego weekendu ograniczy produkcję prądu w reaktorach jądrowych, ponieważ wysoka temperatura wody w rzekach ogranicza możliwość zrzutu podgrzanej wody do cieku wodnego, bo może to zagrozić rybom i innym dzikim zwierzętom.

Reklama

Zagrożone dwie elektrownie

Ograniczenia produkcji prawdopodobnie wpłyną na elektrownię jądrową Bugey położoną w sąsiedztwie miasteczka Saint-Vulbas, w regionie Rodan-Alpy, nad rzeką Rodan, około 30 km od Lyonu. Ograniczenie w zakładzie Bugey przewidywane jest od soboty do czwartku przyszłego tygodnia, poinformował w oświadczeniu francuski operator sieci. Zakład Tricastin, który znajduje się na południu Francji przy Canal de Donzère-Mondragon w pobliżu zapory Donzère-Mondragon może odnotować cięcia od niedzieli.

Reklama

Możliwy chwilowy wzrost cen energii

Ja zauważa Bloomberg, flota 56 reaktorów we Francji dostarcza ponad dwie trzecie energii w kraju i jest kamieniem węgielnym europejskiego rynku energii elektrycznej. Chociaż potencjalne obniżki nie są powodem do obaw pod względem dostaw energii, to jednak mogą one spowodować wzrost cen energii elektrycznej w krótkim okresie.