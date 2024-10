Podczas zeszłorocznych rozmów klimatycznych COP28 w Dubaju, przywódcy ponad 130 krajów zgodzili się potroić moc odnawialnych źródeł energii do końca dekady. Było to jedno z niewielu konkretnych porozumień na corocznym spotkaniu i cel, który ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zależności od paliw kopalnych – przypomina Bloomberg. Chociaż cel ten pozostaje osiągalny, obecne tempo wdrażania czystej energii nie jest wystarczające, a rozwój turbin wiatrowych jest opóźniony – zgodnie z Międzynarodową Agencją Energii Odnawialnej.

Energetyka wiatrowa rozwija się za wolno

„Jednym z największych problemów jest tutaj wiatr” – powiedział Oliver Metcalfe, szef działu badań nad wiatrem w BloombergNEF. „Powolne tempo rozwoju energetyki wiatrowej wpływa na skuteczność potrojenia celu w zakresie odnawialnych źródeł energii”. Dziesięć lat temu roczne instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe szły łeb w łeb, a następnie energia słoneczna znacznie wzrosła. Ogromne inwestycje w moce produkcyjne przez liderów branży w Chinach obniżyły wówczas ceny paneli.

Farmy wiatrowe rosną w Chinach

Globalna moc elektrowni wiatrowych niemal podwoiła się w ciągu ostatnich pięciu lat, a moc paneli słonecznych wzrosła ponad trzykrotnie. Według prognoz BNEF, instalacje solarne wzrosną o 34% w 2024 r., w porównaniu do 5% wzrostu w przypadku energii wiatrowej. Ale poza Chinami instalacje farm wiatrowych mogą w tym roku nieznacznie spaść.

Według Svena Utermöhlena, szefa działu morskiej energetyki wiatrowej w niemieckim koncernie RWE AG, w przemyśle wiatrowym istnieją poważne wąskie gardła, takie jak niewystarczające dostawy sprzętu, brak przepustowości sieci elektrycznej i kwestie związane z pozwoleniami.

Problemy sektora wiatrowego

BNEF prognozuje, że do 2030 r. energia słoneczna osiągnie ponad 90% mocy, która jest wymagana, aby świat był na dobrej drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. Wiatr osiągnie tylko około 77% niezbędnej mocy w tym samym terminie. Sektor wiatrowy często spotykał się z publicznym sprzeciwem wobec dużych farm lądowych, a nawet skargami na turbiny na morzu psujące widoki na ocean.

Do tego dochodzą koszty. Podczas gdy rosnąca produkcja paneli słonecznych w Chinach pomogła obniżyć koszty do rekordowo niskich poziomów, rosnące ceny stali i innych krytycznych komponentów turbin, a także wąskie gardła w łańcuchu dostaw i wyższe koszty pożyczek spowodowały wzrost kosztów projektów wiatrowych w ostatnich latach. Do końca ubiegłego roku koszt energii z nowych lądowych farm wiatrowych wzrósł dramatycznie zarówno w USA, jak i w Niemczech, zgodnie z danymi BNEF dotyczącymi wyrównanego kosztu energii. W Stanach Zjednoczonych wzrósł on o około 40% od rekordowo niskiego poziomu osiągniętego w 2021 roku. W Niemczech, na największym rynku energii wiatrowej w Europie, odnotowano wzrost o 35% w stosunku do najniższego poziomu w 2019 roku.