Kiedy ruszy polska elektrownia jądrowa?

Jak zaznaczył Wrochna, aktualizacja PPEJ jest na ostatnim etapie przygotowań i powinna zostać opublikowana na początku 2025 r. Ma zakładać, że komercyjna eksploatacja kolejnych dwóch bloków pierwszej elektrowni w lokalizacji na Pomorzu ruszy w 2037 i 2038 r. Inne terminy, jakie mają się znaleźć w aktualizacji PPEJ, to przekazanie placu budowy wykonawcy w 2025 r. oraz zezwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej i początek właściwych pracy w 2028 r.

Jak dodał Wrochna, rząd liczy na uzyskanie do końca tego roku od Komisji Europejskiej decyzji otwierającej w sprawie wniosku o notyfikację pomocy publicznej dla pierwszej elektrowni. To pozwoli na rozpoczęcie dialogu w sprawie systemu pomocy dla pierwszej elektrowni, to też warunek zawarcia kontraktu EPC z wykonawcami - zaznaczył pełnomocnik. Podkreślił, że praktyka pokazuje, iż procesy notyfikacyjne trwają ok. półtora roku, co oznacza, że EPC zostanie zawarty najwcześniej w II połowie 2026 r.

Ile będzie kosztować siłownia jądrowa?

Według niego w projekcie pierwszej elektrowni nie ma jeszcze dokładnych kosztów, tylko ich szacunki, i na razie jest pomysł na finansowanie, polegający na sfinansowaniu projektu w dużej mierze z budżetu. Żeby zamknąć finansowanie, potrzebujemy dogadać się z bankami i musimy znać system wsparcia - dodał. Jeżeli rozwiążemy wszystko optymalnie, cena energii z elektrowni jądrowej będzie konkurencyjna - ocenił pełnomocnik.

Druga elektrownia

Wojciech Wrochna zaznaczył, że wybór partnera dla drugiej elektrowni jądrowej w ramach PPEJ musi się odbyć w postępowaniu, które będzie miało charakter konkurencyjny. Jak zaznaczył, w tym przypadku "nie widzimy możliwości wyłożenia przez państwo dziesiątków miliardów złotych jako wkładu kapitałowego".

"Widzimy potrzebę innego podejścia do wyboru partnera strategicznego. Aby jednorazowo wybrać dostawcę, generalnego wykonawcę i więcej elementów oferty finansowej. Mówimy o udziale kapitałowym, ale dziś nie mówimy o jego dokładnym poziomie, choć przy zastrzeżeniu większościowego udziału po stronie polskiej" - powiedział z kolei dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Przemysłu Paweł Gajda.

Jak dodał, obecnie dla drugiej elektrowni brane pod uwagę są cztery lokalizacje "powęglowe". Dobrze pasują do potrzeb systemu, zapewniają nowe inwestycje po wyłączeniu elektrowni węglowych oraz dają obecność kompetentnych firm usługowych - wyjaśnił. "Prawdopodobieństwa wyboru dla poszczególnych z tych czterech lokalizacji są różne" - zaznaczył Gajda.

"Szkic" harmonogramu dla drugiej elektrowni przewiduje obecnie rozpoczęcie wstępnego dialogu z potencjalnymi partnerami i ogłoszenie warunków postępowania konkurencyjnego w 2025 r., wybór partnera, w tym technologii w 2026 r., ostateczne ustalenie modelu biznesowego w 2027 r. i rozpoczęcie budowy w 2032 r.

Kolejne projekty

Przedstawiciele rządu nie ocenili też, że w perspektywie roku 2050 potrzeba będzie więcej mocy jądrowych niż 6-9 GW zapisane w dzisiejszej wersji PPEJ, ale dziś za wcześnie mówić, czym to zostanie uzupełnione - czy reaktorami typu SMR, czy czymś innym. Ile ostatecznie mocy jądrowych się znajdzie w polskim systemie, będzie zależeć od odpowiedzi na to, jak je sfinansować i jaka będzie efektywna cena energii - zaznaczył Wrochna.

Obecna wersja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z 2020 r. zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW przez należącą w 100 proc. do Skarbu Państwa spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) jako inwestora i operatora.(PAP)