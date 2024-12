Nadprodukcja, spadek cen, brak inwestorów. Boom na morską energetykę wiatrową kończy się

Europa zmaga się z ograniczeniami w rozwoju energetyki wiatrowej. Nadprodukcja energii wiatrowej, szczególnie w krajach takich jak Dania i Szwecja, prowadzi do spadku cen energii, co zniechęca inwestorów do budowy nowych farm wiatrowych.