Prognozuje się, że do weekendu produkcja energii wiatrowej w Niemczech będzie na niskim poziomie, przez co kraj musi polegać na droższych paliwach kopalnych, aby utrzymać zasilanie na poziomie, które zdoła zaspokoić popyt. W tej sytuacji produkcja energii elektryczne z paliw kopalnych w Niemczech, największym rynku energii elektrycznej w Europie, wzrosła do dwuletniego maksimum.

Reklama

W środę w godzinach 14:00–15:00 na Epex Spot SE cena niemieckiej energii w ciągu dnia wzrosła do 1013,12 euro za megawatogodzinę. Ceny wzrosły również w Wielkiej Brytanii, gdzie produkcja prądu z gazu osiągnęła najwyższy poziom od stycznia 2020 r.

Zjawisko „Dunkelflaute” pompuje ceny

Obecna sytuacja na rynku energii najlepiej obrazuje jak bardzo niebezpieczne jest poleganie wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. Wszystko przez zjawisko „Dunkelflaute” — znane na rynkach energii pod niemieckim określeniem okresów, w których nie produkuje się prawie żadnej energii wiatrowej ani słonecznej. Podobne wydarzenie w zeszłym miesiącu spowodowało, że ceny energii osiągnęły poziomy ostatnio obserwowane podczas kryzysu energetycznego w Europie.

Duża luka podaży

Oczekuje się, że produkcja energii wiatrowej w Niemczech wyniesie zaledwie 2362 megawatów o godzinie 14:00 i wzrośnie do 3635 megawatów o godzinie 18:00, gdy wzrośnie wieczorny popyt, jak pokazują dane EEX. Luka w podaży, którą mają wypełnić paliwa kopalne, powiększyła się o 12 gigawatów w porównaniu z dniem poprzednim.

Zużycie gazu w Niemczech wzrosło do 16,8 gigawatów, co jest najwyższym wynikiem od grudnia 2022 r., podczas gdy produkcja węgla brunatnego i kamiennego również wzrosła.

Ratunek w energii jądrowej

W sąsiedniej Francji ceny w ciągu dnia wzrosły do 286,37 euro za megawatogodzinę o godzinie 17:00. Jednak francuska produkcja energii jądrowej jest najwyższa od prawie roku, zapewniając wystarczający bufor podaży.