Budżet programu Mój Prąd wyniósł 1 mld zł, a z dotacji do paneli skorzystało ponad 200 tys. gospodarstw domowych.

- Program Mój Prąd to narzędzie wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii, jednak spadek kosztów takich jak fotowoltaika sprawia, że to narzędzie wsparcia może okazać się jej niepotrzebne – mówi w rozmowie z MarketNews24 Wojciech Jakóbik, red. nacz. BiznesAlert.pl. – Polacy będą prawdopodobnie chętnie budować panele bez tak kosztownego wydatku z budżetu państwa, bo gospodarstwom domowym to się opłaca.

Program Mój Prąd może zmienić swój cel i charakter. Możliwe, że będzie wspierał budowę magazynów energii, a są to drogie i zarazem potrzebne inwestycje, dające stabilność polskiej energetyce.

- Rządowy program prawdopodobnie zostanie dostosowany do nowych realiów – dodaje ekspert. – Zwłaszcza, że w kolejce po budżetowe wsparcie finansowe ustawiają się inne nowe technologie.