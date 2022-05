Które tematy dyskusji w Davos są szczególnie dla KGHM Polska Miedź?

W rozmowach z naszymi partnerami pojawia się temat energetyki. Jest wiele pytań o projekty związane z małymi reaktorami jądrowymi. Jeśli chodzi o ten wątek, jesteśmy w awangardzie technologicznej. Jest to technologia, na którą patrzy się z nadzieją – odpowiada prezes KGHM Marcin Chludziński.

Jak dodaje, ważnym tematem rozmów w Davos jest również sytuacja na Ukrainie. Pierwsze co słyszymy to podziękowania za to, że Polska robi wiele dla Ukraińców zarówno jeśli chodzi o pomoc humanitarną, jak i inne formy pomocy. Myślę, że nasz wizerunek w świecie jest najlepszy od bardzo wielu lat – zaznacza prezes KGHM.

O czym jeszcze rozmawia się w Davos i jak sytuacja na Ukrainie wpłynęła na KGHM? Więcej w materiale wideo.