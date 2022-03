Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wyznaczył dodatkowy termin: od 15 do 28 marca br. dla tych beneficjentów tarczy finansowej 2.0., którzy nie rozliczyli się w terminie, poinformował wiceprezes Funduszu Bartosz Marczuk. Do końca lutego nie rozliczyło się ok. 1,2 tys. mikroprzedsiębiorców.

"1,2 tys. mikroprzedsiębiorców, którzy skorzystali z Tarczy Finans. 2.0 @Grupa_PFR nie rozliczyło się do końca II z wsparcia. Grozi im zwrot pomocy. PFR otwiera im dodatkowe "okienko" od 15. do 28. III. B. proszę o rozliczenie" – napisał Marczuk na swoim koncie na Twitterze. Reklama PFR wyznaczył beneficjentom Tarczy Finansowej PFR 2.0 z grupy mikrofirm, którzy nie złożyli Oświadczenia o Rozliczeniu dodatkowy, ostateczny termin na jego złożenie. Od 15 do 28 marca 2022 r. PFR ponownie udostępni w bankowości elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm. Po upływie tego terminu rozliczenie subwencji będzie już niemożliwe, a PFR wymagać będzie zwrotu całej kwoty udzielonego wsparcia. (ISBnews)