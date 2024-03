Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), badający nastroje polskich przedsiębiorstw, spadł o 0,9 pkt m/m do 101,1 w marcu br., podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Zmian na lepsze w gospodarce kraju spodziewa się 27 proc., a zmian na gorsze - 23 proc. przedsiębiorstw.

Tegoroczny marcowy MIK jest o 4,3 pkt wyższy od odczytu sprzed roku (96,8 pkt). Wskaźniki dotyczące zatrudnienia, wynagrodzenia, mocy produkcyjnych i płynności finansowej osiągnęły poziomy powyżej neutralnego (100 pkt). Mimo spadku MIK w większości branż pozytywne nastroje przeważają w handlu, produkcji i budownictwie, w szczególności w średnich i dużych przedsiębiorstwach, podano.

"Wprawdzie w marcu odnotowaliśmy nieznaczne pogorszenie nastrojów przedsiębiorców, ale MIK nadal jest powyżej poziomu neutralnego (100), co oznacza, że w odniesieniu do większości komponentów te nastroje są nadal optymistyczne. Dotyczy to szczególnie wynagrodzeń i płynności finansowej. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że spadek nowych zamówień nie wpływa negatywnie na zatrudnianie w firmach, a korzystna płynność finansowa firm stanowi dobry prognostyk dla inwestycji. Do ostrożnego optymizmu skłania też konstatacja, że przedsiębiorcy korzystniej widzą przyszłość swojej firmy niż sytuacji gospodarczej kraju" - powiedziała UrszulaKłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego PIE, cytowana w komunikacie.

W marcowym odczycie MIK, tak jak w lutowym, w czterech z siedmiu obserwowanych komponentów wartości znajdują się powyżej poziomu neutralnego. Chodzi o wskaźniki dla zatrudnienia, wynagrodzeń, mocy produkcyjnych oraz płynności finansowej. Dwa z wymienionych wzrosły m/m, są to: wynagrodzenia (117,5 pkt, wzrost o 5,1 pkt m/m) oraz płynność finansowa (121,5 pkt, wzrost o 6,7 pkt m/m). Kolejne dwa komponenty, które w marcowym odczycie są powyżej poziomu neutralnego, chociaż odnotowały spadki m/m, ale poprawiły wyniki r/r to: zatrudnienie (104,7 pkt, spadek o 1,7 pkt m/m, wzrost o 5,3 pkt r/r) oraz moce produkcyjne (101,3 pkt, spadek 0,4 pkt m/m, wzrost o 7,9 pkt r/r).

Marcowe wskaźniki MIK dla branż odnotowały spadek m/m, wyjątek stanowią przedsiębiorstwa handlowe, które odnotowały wzrost wskaźnika o 9,7 pkt m/m do 109,4 pkt. Do poprawy nastrojów w przedsiębiorstwach handlowych przyczyniły się pozytywne odczyty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń, posiadanych mocy produkcyjnych oraz płynności finansowej. Nastroje pozytywne przeważają również w budownictwie (102,5 pkt, spadek o 3,5 pkt m/m) oraz w produkcji (100,5 pkt, spadek o 5,2 pkt m/m), wskazano również.

Przyszłość firmy widzimy w jaśniejszych barwach niż przyszłość kraju?

"Firmy lepiej widzą przyszłość swojej firmy niż sytuacji gospodarczej kraju. Jedna trzecia przedsiębiorców uważa, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja w ich firmach się polepszy, tylko 12 proc. spodziewa się pogorszenia, a blisko połowa nie przewiduje zmian. Najmniej optymistycznie swą przyszłość widzą duże firmy. O ile blisko jedna trzecia przedsiębiorstw pozostałych wielkości spodziewa się poprawy swej sytuacji, to wśród przedstawicieli firm dużych tak uważa zaledwie 16 proc. Natomiast aż 74 proc. nie spodziewa się żadnych znaczących zmian w swej firmie w okresie marzec-maj. Zmian na lepsze w gospodarce kraju spodziewa się 27 proc., a zmian na gorsze - 23 proc. przedsiębiorstw. Jednak dla 16 proc. przyszła sytuacja gospodarcza kraju jest trudna do przewidzenia" - zakończono.

MIK powstaje na podstawie pomiarów w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

