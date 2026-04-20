Opak System radzi, jak pakować towar, aby osiągnąć sukces w e-commerce

Źle dobrane kartony, nieestetyczna taśma pakowa czy brak odpowiednich informacji na paczce może sprawić, że klient od samego początku będzie negatywnie nastawiony do kupionego produktu – to natomiast zwiększy prawdopodobieństwo zwrotu lub negatywnych opinii. Jak tego uniknąć? O rady w tej kwestii zapytaliśmy specjalistów Opak System – prawdziwych ekspertów w temacie opakowań.

Opakowanie jako wizytówka marki, czyli jak to zrobić dobrze?

Opakowanie pełni w e-commerce szereg istotnych funkcji. To ono chroni produkty przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią czy temperaturą. Zawiera ono także istotne informacje na temat danych producenta i odbiorcy czy też środków ostrożności. Co nie mniej ważne, opakowanie w e-commerce – w tym karton czy taśma pakowa – z całą pewnością pełni również funkcję marketingową i wizerunkową.

„Opakowanie nie może odstraszać klienta, ani sprawiać, że zacznie on kwestionować profesjonalizm sprzedającego. W takim przypadku od razu będzie on bowiem negatywnie nastawiony do produktu i będzie myślał wyłącznie o jego potencjalnych minusach” – zauważa ekspert z Opak System. Specjalista dodaje również – „Opakowanie to wizytówka marki. Musi ono być więc nie tylko odporne, ale także estetyczne, przemyślane i przyciągające uwagę”.

Jak dobrać odpowiednie materiały opakowaniowe do produktów?

Jeśli zależy Ci na zapewnieniu swoim klientom jak najlepszych doświadczeń, musisz przywiązywać dużą wagę do stosowanych opakowań. Pierwszą kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest ich materiał. Wybierając kartony klapowe, wypełniacze czy taśmy klejące pakowe, powinieneś zatem uwzględniać nie tylko ich cenę, ale także między innymi.

wytrzymałość,

wagę i rozmiar,

ekologiczność,

łatwość utylizacji.

„Nie da się jednoznacznie wskazać jednego najlepszego rodzaju opakowania – w każdym przypadku mamy w końcu do czynienia z inną specyfiką produktu, warunkami transportu czy oczekiwaniami klienta. Warto więc starannie przyjrzeć się różnym opcjom opakowań, a następnie je przetestować” – podkreśla ekspert Opak System.

Dlaczego optymalizacja rozmiaru opakowania jest kluczowa w e-commerce?

Na pierwsze wrażenie o opakowaniu wpływ ma nie tylko materiał, z którego jest ono wykonane, ale także jego wielkość. Mały kubek zapakowany w paczce, w której zmieściłby się serwis obiadowy dla 16 osób? Taki wybór od razu budzi zdziwienie klienta. Początkujący sprzedawcy zaskakująco często wpadają jednak w tę pułapkę.

„Dostosowanie wielkości paczki do pakowanych produktów to chyba najprostsza zmiana, jaką możemy zarekomendować sprzedawcom. Może wydawać się, że rozmiar opakowania nie ma aż tak dużego znaczenia dla klienta. Musimy jednak pamiętać, że kupujący często sam odbiera paczkę, przewozi ją w swoim aucie, zanosi do mieszkania, a na końcu wyrzuca do śmieci. Warto więc zadbać o to, aby żadna z tych czynności nie była dla niego nadmiernie uciążliwa” – radzi ekspert Opak System.

Jakie informacje powinny znaleźć się na opakowaniu, aby klient był zadowolony?

Opakowanie produktu to miejsce, na którym mieszczą się różne istotne informacje. Co oczywiste, znaleźć można tam dane odbiorcy. Nie musisz się jednak ograniczać wyłącznie do tego! Na paczce zawrzeć możesz także inne elementy, takie jak nazwa firmy czy slogan. Sprawi to, że klient na pewno nie pomyli otrzymanego zamówienia z jednym z wielu innych kupionych produktów.

„Musimy pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach klienci często zamawiają dziesiątki różnych przesyłek tygodniowo. Po otrzymaniu zamówienia mogą nie mieć zatem pewności, co znajduje się w paczce. Warto więc zadbać o to, by kupujący od razu wiedzieli, jaki produkt właśnie trzymają w ręce” – zaznacza ekspert.

Jakie opakowanie zapewni bezpieczeństwo, a jednocześnie będzie atrakcyjne?

Estetyka i ekologiczność opakowania z całą pewnością jest dziś kluczem do budowania pozytywnego doświadczenia klienta. Nie możesz rzecz jasna pozwolić sobie jednak na to, by poświęcać wytrzymałość i bezpieczeństwo paczki dla jej atrakcyjności.

Jak uspokaja nas ekspert Opak System, stawiając na sprawdzone produkty, nie musimy już wybierać między estetyką a bezpieczeństwem. – „To nie prawda, że opakowanie przesyłki może być albo ładne, albo wytrzymałe. Na rynku dostępnych jest dziś wiele produktów do pakowania, które są zarówno atrakcyjne, jak i trwałe” – podkreśla specjalista.

Jak zorganizować proces pakowania, aby zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność?

Z pewnością zdajesz już sobie sprawę z tego, jak istotną kwestią w e-commerce jest dobór odpowiednich produktów do pakowania. Na koniec warto jednak odnieść się do jeszcze jednego związanego z tym tematu – procesu pakowania paczek.

Jeśli naprawdę zależy Ci na profesjonalnym rezultacie, musisz zatroszczyć się nie tylko o sprawny przebieg tej czynności, ale również o jej powtarzalność. Jak o nią zadbać? Przede wszystkim musisz najpierw dokładnie zaplanować cały proces. Warto też zautomatyzować dobór kartonów tak, by nie musieć za każdym razem zastanawiać się, jakie opakowanie należy wybrać.

Podsumowanie

Dobre opakowanie jest dziś jednym z elementów sukcesu w e-commerce. Odpowiednio dobrany materiał, rozmiar oraz estetyka wpływają na pierwsze wrażenie klienta, jego zadowolenie z zakupu oraz to, jak będzie on postrzegał markę. Warto więc zainwestować w opakowania, które są zarówno funkcjonalne, jak i atrakcyjne, aby zwiększyć wydajność procesu pakowania i budować pozytywne doświadczenie zakupowe.