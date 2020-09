Wcześniej przedział cenowy ustalono na 35-43 zł za akcję, zaś maksymalną cenę dla inwestorów detalicznych na 43 zł za akcję.



Ostateczna cena akcji oferowanych jest taka sama dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.



Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie 9 342 771 akcji oferowanych. Inwestorom instytucjonalnym przydzielone zostaną 236 238 624 akcje oferowane.



Oferta obejmuje emisję 23 255 814 nowych akcji sprzedawanych, z której spółka spodziewa się pozyskać wpływy brutto w wysokości około 1 mld zł, oraz sprzedaż 190 293 225 istniejących akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.



Ponadto, większościowi akcjonariusze sprzedający przyznali firmie Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu opcję dodatkowego przydziału na zakup do 15% łącznej liczby akcji sprzedawanych. Opcja dodatkowego przydziału może zostać wykonana w okresie do 30 dni od dnia 12 października 2020 r.



Całkowita wartość oferty wyniesie 10,6 mld zł w przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału lub 9,2 mld zł bez uwzględnienia opcji dodatkowego przydziału.



Free float wyniesie 20,9% (przed wykonaniem opcji dodatkowego przydziału).



"To kolejne ważne wydarzenie w procesie wejścia Allegro na giełdę. Podczas spotkań z wieloma potencjalnymi inwestorami otrzymaliśmy od nich niezwykle pozytywne opinie. W ciągu 20 lat ciągłego wzrostu i nieustannych innowacji, przekształciliśmy się z lokalnego startupu w gracza e-commerce europejskiego formatu. Osiągnęliśmy to dzięki skoncentrowaniu się na zapewnieniu jak najlepszych doświadczeń użytkownikom naszej platformy, by uczynić Allegro najlepszym możliwym miejscem dla konsumentów do robienia zakupów, a dla sprzedawców do prowadzenia biznesu" - powiedział prezes Allegro François Nuyts, cytowany w komunikacie.



Przewidywany pierwszy dzień notowania i obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to 12 października 2020 r.



Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.