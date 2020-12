"Zielone światło dla umowy dotyczącej brexitu. Ambasadorowie UE jednogłośnie zatwierdzili tymczasowe stosowanie umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r." - napisał na Twitterze rzecznik niemieckiej prezydencji w Radzie UE Sebastian Fischer.

W następnym kroku umowa musi zostać ostateczne przyjęta przez Radę UE w drodze procedury pisemnej. Jak podał Fischer, ma na to czas do godz. 15 we wtorek.