"Myślę, że 70% [capeksu] pójdzie na rozszerzenie sieci sklepów i udoskonalanie, a pozostała na infrastrukturę, czyli centra dystrybucji i program platformy informatycznej ERP, realizowany przez 2-3 lata w całej grupie. Jeśli chodzi skalę, to jest ok. 230 mln euro, które wydatkujemy corocznie" - powiedział Wharton podczas konferencji prasowej.

Dodał, że capex będzie dotyczył m.in. 300 sklepów Pepco rocznie ok. 100 sklepów Dealz.

Jak zapowiedział wcześniej CEO, w ramach marki Pepco co roku otwieranych jest ponad 300 sklepów i otwierany jest nowy kraj sprzedaży. Po wejściu do Włoch i Serbii oraz planowanym na wiosnę br. wejściu na rynek w Hiszpanii, sieć Pepco "będzie miała szansę kierować swój rozwój na kolejne kraje w całej Europie", co pozwoliłoby na osiągnięcie wyższego wzrostu i zapewniło większą skalę działalności. Sieci Poundland i Dealz także weszły już na ścieżkę rozwoju i grupa planuje otwierać około 100 sklepów rocznie, początkowo głównie w Hiszpanii i Polsce.

Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez Pepco (wiodącą w Europie Środkowo-Wschodniej sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych oferująca w przystępnych cenach ubrania dla całej rodziny (zwłaszcza ubrania dla dzieci), artykuły wyposażenia wnętrz, zabawki i produkty sezonowe. Według stanu na 31 marca 2021 r., Pepco prowadziło 2 229 sklepów w 13 krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz we Włoszech) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych. Sieć działa od 1990 r. w Wielkiej Brytanii pod marką Poundland, prowadząc 818 sklepów, wg stanu na 31 marca 2021 r. W ramach międzynarodowej ekspansji Poundland, w 2011 r. wprowadzona została marka Dealz, która wg stanu na 31 marca 2021 r. prowadziła 199 sklepów w Irlandii, Hiszpanii i Polsce. Większe sklepy Poundland oferują produkty pierwszej potrzeby, ubrania i inne artykuły detaliczne, podczas gdy sklepy Dealz i mniejsze sklepy Poundland sprzedają artykuły szybkozbywalne, ogólnego przeznaczenia i artykuły pierwszej potrzeby).

(ISBnews)