"Otwierając robotyczne centrum logistyczne w Świebodzinie, dokładamy kolejną cegiełkę do wzmocnienia branży e-commerce w Polsce oraz gospodarczego rozwoju regionu. Nasze nowe centrum pomoże nie tylko zaspokoić rosnące zapotrzebowanie naszych klientów na sprawną obsługę e-zakupów, rozszerzyć ofertę produktową, przy jednoczesnym wsparciu stale zwiększającej się liczby partnerów handlowych, ale też pozwoliło na stworzenie 1 000 nowych miejsc pracy w regionie. Dlaczego zainwestowaliśmy w Świebodzinie? Przemówiło za tym kilka bardzo ważnych argumentów, w tym dobra infrastruktura oraz wsparcie i doskonała współpraca z władzami miejskimi i regionalnymi" - powiedział dyrektor generalny centrum w Świebodzinie Chris Herzberg, cytowany w komunikacie.

Centrum logistyczne w Świebodzinie wyposażone jest w 3 000 robotów transportowych Amazon Robotics. To drugi największy obiekt Amazon w Polsce, zaraz po centrum w Gliwicach. Ponadto, budynek zostanie wyposażony jest także w 58 doków dla pojazdów ciężarowych i 28 km taśmociągów.

Budynek w Świebodzinie - w ramach zobowiązania Amazon do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla w całej działalności do 2040 roku - jest w 100% zasilany energią elektryczną. Dotyczy to systemu grzewczego, jak też podgrzewania ciepłej wody, co pozwala uniknąć stosowania paliw kopalnych (gazu ziemnego), przy zachowaniu efektywności energetycznej jako najwyższego priorytetu dla firmy, podano także.

"Równocześnie z otwarciem robotycznego centrum logistycznego w Świebodzinie, Amazon uruchomił na terenie miasta dwie STEM Kindloteki, czyli kreatywne przestrzenie edukacyjne, przeznaczone do zdobywania wiedzy i nowoczesnych kompetencji, dostępne dla mieszkańców miasta, powiatu i okolic" - czytamy dalej.

STEM Kindloteka to program edukacyjny realizowany przez Amazon we współpracy ze stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. Przewodnim celem projektu jest nie tylko popularyzacja edukacji STEM (Science - Technology - Engineering - Maths) wśród uczniów i nauczycieli, ale też integracja lokalnej społeczności.

Amazon działa w Polsce od 2014 r. i stworzyła łącznie ponad 23 000 stałych miejsc pracy w dziesięciu centrach logistycznych: w Sadach (pod Poznaniem), Sosnowcu, Kołbaskowie (koło Szczecina), dwóch obiektach w Bielanach Wrocławskich, Pawlikowicach (koło Łodzi), Łodzi, Okmianach (koło Bolesławca), Gliwicach i Świebodzinie oraz w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku. Amazon uruchomił w Polsce serwis Amazon.pl 2 marca 2021 r.

