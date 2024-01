Święto Trzech Króli 2024 - które sklepy będą otwarte?

Większość dużych sieci handlowych, takich jak Biedronka, Lidl, czy Auchan, będzie zamknięta. W myśl obowiązujących przepisów 6 stycznia jest dniem ograniczeń handlowych. Możliwość zrobienia zakupów istnieje jednak w małych sklepach, gdzie za ladą stanie właściciel, często są to lokalne Żabki czy inne sklepy franczyzowe. Warto pamiętać, że nawet te placówki mogą pracować w skróconych godzinach.

Sieć Żabka, wykorzystująca model franczyzowy, zyskuje pewną elastyczność. Właściciele poszczególnych sklepów mogą decydować o otwarciu w dni świąteczne, jednak nie wszystkie placówki zdecydują się na to. Informacje o godzinach pracy dostępne są na drzwiach sklepów lub na stronie internetowej sieci. Co ważne, przez całą dobę zakupy można zrobić w sklepach Żabka Nano, które są placówkami bezobsługowymi, dostępnymi dla klientów o każdej porze.

5 stycznia 2024 - do której godziny można zrobić zakupy?

W dzień poprzedzający Trzech Króli, czyli 5 stycznia 2024 roku, sklepy przygotowują się na wzmożony ruch klientów. Wiele z nich, mając na uwadze potrzeby zakupowe Polaków przed przerwą od handlu, postanowiło wydłużyć swoje godziny otwarcia.

W dniach 3-5 stycznia większość placówek Biedronka będzie czynna aż do godziny 23:30. Podobnie, w wybranych sklepach Lidl zakupy będzie można zrobić do godziny 23:00, jednakże godziny te mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Hipermarkety Carrefour planują pozostać otwarte do godziny 22:00 przed zbliżającym się świętem, podobnie jak wybrane sklepy Kaufland, które będą czynne do 23:00. To wszystko ma na celu ułatwienie klientom zakupów przed Trzech Króli, dając możliwość zrobienia potrzebnych sprawunków nawet w późnych godzinach wieczornych.

Podsumowując, 6 stycznia jest dniem, w którym nie zrobimy zakupów w większości marketów. Większość dużych sklepów i centrów handlowych pozostanie zamknięta, ale lokalne sklepy i wybrane placówki mogą oferować swoje usługi, choć w ograniczonym zakresie. Warto więc zaplanować najpotrzebniejsze zakupy z wyprzedzeniem.