Zarząd firmy takie domniemania nazwał dezinformacją. Po ogłoszeniu tej informacji akcje McDonald's spadły o około 4 proc. McDonald’s jest jedną z kilku zachodnich korporacji, obok Starbucksa i Coca Coli, które były obiektami bojkotu i protestów ze strony działaczy antyizraelskich. Przedstawiając swoje wyniki finansowe, spółka przyznała, że konflikt Izraela z Hamasem negatywnie wpłynął na jej przychody w IV kwartale 2023 r.

W muzułmańskich krajach na Bliskim Wschodzie, w Chinach i Indiach dynamika sprzedaży w czwartym kwartale 2023 r. wyniosła 0,7 proc., czyli znacznie poniżej oczekiwań rynkowych. Jak przyznał dyrektor generalny McDonald’s Chris Kempczinski, słabsze wyniki były odczuwalne także w Malezji, Indonezji i Francji. - Dopóki ta wojna trwa, nie spodziewamy się żadnej znaczącej poprawy na tych rynkach – powiedział szef sieci.

Franczyzy McDonald's

McDonald's opiera się na systemie franczyzowym, w ramach którego tysiące niezależnych firm jest właścicielami i operatorami większości z ponad 40 tys. restauracji na całym świecie. Około 5 proc. jej placówek zlokalizowanych jest na Bliskim Wschodzie.

Firma spotkała się z krytyką po tym, jak jego izraelska franczyza oświadczyła, że rozdała tysiące bezpłatnych posiłków członkom izraelskiej armii, co wywołało wezwania do bojkotu marki ze strony osób oburzonych izraelską interwencją wojskową w Gazie. Skłoniło to właścicieli franczyz w krajach muzułmańskich takich, jak Kuwejt, Malezja i Pakistan, do opublikowania oświadczeń dystansujących się od firmy. Kempczinski powiedział, że reakcja ta była „przygnębiająca i bezpodstawna” i „oparta na dezinformacji”.

Sprzedaż sieci

Globalna sprzedaż McDonald's wzrosła w czwartym kwartale o niecałe 4 proc., w porównaniu z 8,8 proc. w poprzednim kwartale, czyli znacznie poniżej średniej rocznej.

Korporacja skorzystała na inflacji, odnotowując największy wzrost sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie zwiększając sprzedaż w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Kanadzie. Jednak jej oddział w USA odnotował słabszy wzrost sprzedaży, niż oczekiwano, ponieważ klienci o niższych dochodach zamawiali mniej jedzenia i wybierali tańsze pozycje w menu.

W zeszłym tygodniu Starbucks również obniżył swoją roczną prognozę sprzedaży, częściowo ze względu na mniejszą liczbę klientów odwiedzających jego kawiarnie na Bliskim Wschodzie. McDonald's przekazał w poniedziałek, że „jego myśli są z rodzinami i społecznościami dotkniętymi konfliktem w regionie”. Spółka stwierdziła, że „będzie nadal skupiać się na wspieraniu naszych pracowników i społeczności lokalnych, w których działamy”.