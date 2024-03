Grupa Żabka otrzymała zgodę rumuńskiego urzędy antymonopolowego na przejęcie większościowych udziałów lidera dystrybucji FMCG w Rumunii - DRIM Daniel Distributie, podała spółka. W wyniku tej decyzji, 29 lutego br. Grupa Żabka spełniła wszelkie wymogi regulacyjne i sfinalizowała transakcję.

Formalne przejecie większościowych udziałów w DRIM Daniel Distributie umożliwia zapowiadany przez Grupę Żabka dalszy, przyspieszony rozwój spółki, przy wykorzystaniu pozycji rynkowej, lokalnej renomy DRIM, know how w obszarze convenience i zaangażowania kapitałowego, podano.

"Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o zakończonym procesie formalnym połączenia DRIM Daniel Distributie z Grupą Żabka. To kolejny etap w kierunku rozwoju ekosystemu convenience na rynku europejskim i naszej dalszej ekspansji. Liczymy, że strategiczna współpraca z DRIM wpłynie na dalszy, dynamiczny rozwój tej spółki" - powiedział CEO Grupy Żabka Tomasz Suchański, cytowany w komunikacie.

Reklama

DRIM Daniel Distributie to jedna z największych sieci dystrybucyjnych produktów typu FMCG na rynku rumuńskim, która obecnie zatrudnia ponad 800 osób. Przez 30 lat działalności firma stworzyła szeroką strukturę logistyczną, pozwalającą na zaopatrywanie obecnie ok. 12 000 sklepów handlu tradycyjnego.

W grudniu ub.r. Grupa Żabka informowała, że nabyła udziały większościowe w efekcie partnerstwa z jednym z liderów dystrybucji FMCG w Rumunii - DRIM Daniel Distributie, a transakcja zostanie sfinalizowana po spełnieniu wszelkich wymogów regulacyjnych. Długofalowy rozwój i perspektywy rynku rumuńskiego oraz zbliżony do polskiego profil konsumenta czynią z Rumunii naturalny kierunek geograficzny dla ekspansji Grupy. Ten krok został poprzedzony analizą rynku rumuńskiego, w tym preferencji lokalnych konsumentów. Poprzez obecność operacyjną na tym rynku Grupa Żabka zyska wiedzę oraz doświadczenie, co pozwoli zdecydować o ewentualnych dalszych inwestycjach w Rumunii i wyborze właściwych obszarów do rozwoju z szerokiego portfolio Grupy, podkreślono wtedy.

Reklama

W skład Grupy Żabka wchodzą: Żabka Polska (odpowiada za działalność detaliczną m.in. zarządzanie siecią sklepów typu convenience i ogólnopolską siecią logistyczną Grupy), Żabka Future (odpowiada za przyśpieszenie tworzenia cyfrowego ekosystemu convenience z synergiami pomiędzy jego częściami oraz zapewnienie optymalnej technologii do wielokierunkowego rozwoju Grupy) i ŻabkaInternational (odpowiada za realizację ekspansji zagranicznej), firma Maczfit (rynek cateringu dietetycznego) oraz Dietly.pl (platforma e-commerce).

(ISBnews)