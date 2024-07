Ludwik - lider na rynku płynów do mycia naczyń

Reklama

Niewiele marek z PRL przeżyło do dziś, ale udało się tego dokonać Ludwikowi, czyli płynowi do mycia naczyń, którego Polacy używają od 1964 r. "Na dodatek Ludwik trzyma się nieźle: pod względem udziału wolumenowego miał w 2023 r. 31,2 proc. rynku, czyli był liderem. Wartościowo miał 28,8 proc. i drugą pozycję" – podaje "PB".

Polski producent ma czwarte miejsce w uniwersalnych środkach czyszczących. "Firma szacuje, że jej pasty Buwi dają jej 35 proc. rynku środków do czyszczenia obuwia. Z kolei w segmencie leków bez recepty jest liderem na rynku preparatów na kurzajki (Brodacit ma 27,3 proc. rynku) i ma czwarte miejsce wśród producentów wyrobów na odciski (ABE ma 4,7 proc. rynku). W nawozach ogrodniczych, w których ma kilka marek, w tym Florovit i Azofoskę, firma jest liderem z 24,6 proc. udziału wartościowego w kanale DIY" – informuje "PB".

Reklama

Strategia ekspansji zagranicznej

"Obecnie eksport odpowiada za 12 proc. przychodów. W związku z sytuacją na Wschodzie kierujemy się na Zachód. W 2022 r. odpadł ważny rynek rosyjski i białoruski. Nadal dostarczamy towary do Ukrainy. Zamierzamy pojawić się w krajach Europy Zachodniej, w których dziś prawie wcale nas nie ma. Myślimy o Włoszech, Niemczech i Francji. Rozpoczynamy proces wejścia na te rynki" – powiedział "PB" prezes Grupy Inco Sławomir Józefiak.

Historia i rozwój Grupy Inco

"W 1947 r. powstała Spółka Wydawnicza PAX wydająca książki historyczne, religijne i katolickie. Założycielem stowarzyszenia PAX był Bolesław Piasecki i inni działacze przedwojennego Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga. W 1949 r. wydawnictwo poszerzyło działalność. Powstało Towarzystwo do Handlu Międzynarodowego Inco, które prowadziło produkcję w branżach chemicznej, metalowej, drzewnej i szklanej. W 1954 r. stworzono markę Buwi - past do obuwia i podłogi. W 1964 r. opracowano formułę płynu do mycia naczyń Ludwik. W 1976 r. powstała marka nawozów organicznych Florovit. W 2004 r. firma rozpoczęła produkcję tabletek do zmywarek. W 2019 r. Grupa Inco przekazała wydawnictwo PAX kościelnej Fundacji Civitas Christiana, która jest jej właścicielem" – przypomniano w "PB" historie firmy.(PAP)