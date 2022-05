Mam zaszczyt kierować zespołem, którego praca od lat jest uznawana za najrzetelniejszą. To właśnie radio RMF FM zostało uznane przez Instytut Reutersa z najbardziej wiarygodne medium w Polsce. To polski CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) uznał nas za najlepiej ocenianą społecznie rozgłośnię. To w badaniu Instytutu Monitorowania Mediów okazało się, że inne redakcje informacje właśnie naszych dziennikarzy najczęściej cytują. I to nie był przypadek. A filarem jest zespół.