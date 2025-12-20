Z pierwszej edycji badania przeprowadzonej w 2024 r. wynikało, że 37 proc. Polaków miało przynajmniej raz styczność z wynajmem samochodu, a w 2025 r. wynik ten wyniósł 64 proc. W tym 54 proc. badanych miało kontakt z usługami krótkoterminowymi, a 10 proc. - na dłużej niż miesiąc.

Kto najczęściej korzysta z usługi

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w 2024 roku w zakresie wynajmu aut najbardziej aktywną grupą były osoby w wieku 25-39 lat (46 proc.), a najmniej - najmłodsi dorośli do 24 roku życia oraz seniorzy 60+ (po 27 proc.). Obecnie 73 proc. osób w wieku od 25 do 39 lat ma doświadczenia z wynajmem.

W przypadku kobiet i mężczyzn w 2024 roku doświadczenia deklarowało odpowiednio 38 proc. i 37 proc. badanych, natomiast w tegorocznej edycji było to 58 proc. i 68 proc. Kobiety kojarzą wynajem auta przede wszystkim z podróżami i wygodą organizacyjną, podczas gdy mężczyźni częściej korzystają z niej w momencie, gdy ich własny samochód trafia do serwisu.

Gdzie usługa wynajmu samochodów jest najpopularniejsza?

Z ankiety wynika, że usługa wynajmu samochodów jest najpopularniejsza w największych aglomeracjach powyżej 200 tys. ludności (72 proc.). Jednak w ciągu roku największe zmiany zaszły we wsiach i małych miastach - mieszkańcy rok temu deklarowali kontakt z tą usługą na poziomie 36-37 proc. Dziś ten wynik wynosi 62-64 proc.

Rok do roku wzrosła również popularność wynajmu wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W 2024 roku z tego rozwiązania korzystała nieco ponad jedna trzecia (35 proc.) badanych przedsiębiorców. W perspektywie 12 miesięcy odsetek ten wyniósł 69 proc.

Elastyczny dostęp do samochodu

„Rosnąca popularność elastycznego dostępu do samochodu pokazuje, że Polacy zaczynają patrzeć na auto bardziej jak na usługę niż własność. Widać to w każdej grupie – od młodych dorosłych, przez rodziny, po kierowców 60+. Zacierają się różnice między dużymi miastami a mniejszymi miejscowościami, a potrzeby użytkowników stają się coraz bardziej pragmatyczne – liczy się dopasowanie do sytuacji, przewidywalność kosztów i pełna swoboda wyboru. To kierunek, który będzie napędzał rozwój całego rynku mobilności w najbliższych latach” – podkreślił, cytowany w raporcie Tomasz Cybula z SIXT Polska.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1010 Polaków, wyłącznie kierowców, przez SW Research na zlecenie SIXT Polska w sierpniu 2025 r.

Sixt Polska to część globalnej sieci obecnej w 105 krajach. Oferuje ona usługi wynajmu samochodów. Firma działa na polskim rynku od 2002 r.