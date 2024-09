Volkswagen na wojnie ze związkami

Koncern rozpatruje potencjalne środki ratunkowe, wśród których znalazła się próba zakończenia trwającego trzy dekady układu firmy z pracownikami w celu zabezpieczenia miejsc pracy, poinformowała firma w poniedziałek. VW rozważa rezygnację z produkcji samochodów osobowych z silnikami spalinowymi, gdyż marże i zysk z ich sprzedaży maleją z powodu coraz większego zainteresowania pojazdami elektrycznymi i spadkiem wydatków konsumentów.

Pełnowymiarowy spór pracowniczy byłby poważnym wyzwaniem dla dyrektora generalnego, który jest również szefem marki samochodów sportowych Porsche. Potyczki ze związkami wysadziły z fotela prezesa wielu jego poprzedników w VW.

Volkswagen stracił przewagę nad konkurencją

Potencjalna likwidacja produkcji oznaczałaby pierwsze zamknięcia fabryk w Niemczech w 87-letniej historii firmy. Akcje VW wzrosły wczoraj 1,3 proc. wyżej po ogłoszeniu wiadomości o odrobieniu tegorocznej straty o 13 proc.

„Środowisko gospodarcze stało się jeszcze trudniejsze, a nowi gracze wkraczają do Europy” – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny VW Oliver Blume. „Niemcy jako lokalizacja biznesowa pozostają w tyle pod względem konkurencyjności”.

Osiąganie zysków w VW utrudniły wyższe koszty logistyki, energii i pracy. Marża marki spadła do 2,3 proc. w pierwszej połowie roku, w porównaniu do 3,8 proc. rok wcześniej. Firma straciła również impet na swoim największym rynku, Chinach. Gama modeli EV oferowanych w na Dalekim Wschodzie jest daleko w tyle za konkurencją, podczas gdy tańsze chińskie samochody elektryczne wkraczają do Europy.

Polityczna zmiana

Nieuchronny konflikt ze związkami w jednej z największych firm w Niemczech zagraża powojennemu konsensusowi, w którym pracownicy mają znaczący wpływ na decyzje podejmowane w firmie, w której pracują. Dekady porozumień będą musiały iść w zapomnienie, ponieważ nowi konkurenci atakują niemiecki przemysł, a partie populistyczne rosną w siłę.

Porażka wyborcza Scholza i jego koalicjantów

W niedzielę wyniki wyborów w dwóch wschodnich landach niemieckich przyniosły kolejne upokorzenie socjaldemokratom kanclerza Olafa Scholza i jego dwóm koalicjantom. Partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) zajęła drugie miejsce w Saksonii, gdzie VW jest właścicielem zakładu produkującego pojazdy elektryczne w Zwickau. Wygrała też wybory w sąsiedniej Turyngii, co jest pierwszym triumfem skrajnie prawicowej partii w niemieckich wyborach landowych od II wojny światowej.

„Jestem głęboko zaniepokojony tym, że kierownictwo VW Group nie wyklucza już zamykania zakładów i przymusowych zwolnień” – powiedział Bloomberg News poseł SPD Bernd Westphal, rzecznik ds. polityki gospodarczej grupy parlamentarnej Scholza. „Grupa parlamentarna SPD jest zdecydowanie po stronie pracowników i oczekuje konstruktywnych rozmów” z radami zakładowymi i związkami zawodowymi.

Koniec dwuwładzy w radzie nadzorczej

VW zatrudnia około 650 000 pracowników na całym świecie, z czego prawie 300 000 w Niemczech. Połowa miejsc w radzie nadzorczej firmy jest zajmowana przez przedstawicieli związków zawodowych. Niemiecki kraj związkowy Dolna Saksonia, który posiada 20 proc. udziałów w firmie, często opowiada się po stronie związków zawodowych. Układ ten jest częścią skomplikowanego systemu zarządzania, w którym kierownictwo musi uzyskać poparcie rodziny miliarderów Porsche-Piech i strony związkowej dla realizacji ważnych decyzji.

Szefowa rady zakładowej Daniela Cavallo powiedziała w osobnym oświadczeniu, że ​​kierownictwo VW ostrzegło, że marka produkująca modele Golf i Tiguan ryzykuje stratę pieniędzy. Firma rozważa zamknięcie co najmniej jednej większej fabryki samochodów i jednego zakładu produkującego podzespoły w Niemczech, a także zniesienie umów płacowych.

Koniec marzeń o nowych modelach?

VW „wyklucza” również produkcję kompaktowego elektrycznego modelu SUV w głównej fabryce samochodów w Wolfsburgu od 2026 roku, co jest kluczowe dla wypełnienia mocy produkcyjnych fabryki, poinformowała rada zakładowa. Model Trinity, obecnie planowany do wprowadzenia do produkcji w Zwickau, jest zagrożony opóźnieniem.

Kraj związkowy będzie walczył o miejsca pracy

Dolna Saksonia oświadczyła, że ​​popiera działania VW mające na celu obniżenie kosztów, dodając, że konieczne jest rozważenie alternatywnych opcji w rozmowach z przedstawicielami związków zawodowych. „Oczekujemy, że problem zamykania fabryk nie pojawi się dzięki skutecznemu wykorzystaniu alternatyw” – powiedział Stephan Weil, premier Dolnej Saksonii i członek rady nadzorczej VW. „Rząd kraju związkowego zwróci na to szczególną uwagę”.

Lista "poległych" prezesów

Poprzednie starcia zakończyły lub skróciły kadencje najwyższych rangą dyrektorów, w tym byłego CEO Bernda Pischetsriedera, byłego szefa marki VW Wolfganga Bernharda i Herberta Diessa, poprzednika Blume'a na stanowisku CEO. Wszyscy trzej próbowali przeforsować zwiększenie wydajności, szczególnie w niemieckich operacjach VW.

Kolejny kamyczek do gospodarczej lawiny Niemiec

Plany VW grożą nasileniem gospodarczych problemów w Niemczech, gdzie przedsiębiorstwa przemysłowe ograniczają inwestycje. Wycena rynkowa VW spadła do około 51 mld euro, mimo że firma nadal osiąga zyski, a ubiegłoroczny dochód operacyjny wyniósł 22,6 mld euro.

Problemy rządu centralnego

Niepopularny rząd koalicyjny w Niemczech, kierowany przez socjaldemokratów Scholza, boryka się z wewnętrznymi konfliktami, co tylko pogarsza sytuację gospodarczą kraju. W zeszłym roku rząd nagle usunął zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych. Spadająca sprzedaż na największym rynku samochodowym Europy stała się od tego czasu obciążeniem.

„Branża motoryzacyjna stoi przed poważnymi wyzwaniami na całym świecie i przechodzi głęboką transformację, która wymaga od firm podejmowania strategicznych decyzji” – stwierdziło Ministerstwo Gospodarki w oświadczeniu. „Niezbędne jest, aby firmy i kierownictwo działali odpowiedzialnie i w ścisłej konsultacji z partnerami społecznymi”.

Luksusowy Q8 e-trona "do odstrzału"

Plany VW dotyczące dalszych cięć następują po lipcowym ogłoszeniu potencjalnego zamknięcia zakładu w Brukseli produkującego elektryczne Audi. Fabryka zmaga się z wysokimi kosztami i słabym popytem na jedyny model, jaki produkuje: luksusowego Q8 e-trona. Do tego koncern samochodowy obniżył swoje prognozy na ten rok, co częściowo może być prawdopodobnie spowodowane kosztami związanymi z zamknięciem zakładu. Ostatni raz VW zamknął dużą fabrykę samochodów ponad 30 lat temu. Wówczas zamknięta została fabryka montażowa w USA, w pobliżu Pittsburgha.

Marka Volkswagen posiada zakłady produkcyjne komponentów w Brunszwiku, Kassel, Salzgitter, Hanowerze i Chemnitz, a także zakłady samochodowe w Wolfsburgu, Emden, Zwickau, Dreźnie, Osnabrück i Hanowerze.