Globalna sprzedaż samochodów osobowych największego chińskiego producenta wzrosła o 66 proc. do rekordowych 500 526 sztuk w październiku, poinformowała firma w piątek.

Najsilniejszy był popyt na hybrydy typu plug-in, których BYD sprzedał 310 912 sztuk. Pozostałe auta sprzedane w październiku to modele w pełni elektryczne. Niektóre z nowszych hybryd firmy są wyposażone w ulepszone układy napędowe, dzięki którym ich zasięg wzrósł do ponad 2000 kilometrów.

Podczas gdy BYD bije rekordy osiągając sprzedaż na poziom pół miliona wcześniej niż oczekiwano, zachodnie firmy, w tym największy europejski producent Volkswagen, zmagają się z poważnymi problemami na największym rynku samochodowym świata. Dla Volkswagena, Mercedesa i Stellantis Chiny były głównym motorem zysków, tymczasem przejście na napęd elektryczny znacznie osłabił pozycję europejskich producentów.

Dominacja BYD

Oszałamiający wzrost BYD podsyca obawy, że Chiny są na progu globalnej dominacji motoryzacyjnej kosztem amerykańskich i europejskich rywali.

Pozostaje pytanie, czy BYD będzie w stanie przekuć swoją dominację na rynku krajowym w znaczące zyski w udziałach w rynku za granicą. Październikowa sprzedaż zagraniczna zatrzymała się na poziomie około 31,2 tys. i to pomimo nacisków marketingowych w okresie letnim. W Europie BYD było jednym ze sponsorów Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Chińskie firmy wypierają zachód

BYD nie był jedynym, który w październiku osiągnął miesięczne rekordy.Geely Automobile sprzedał w ubiegłym miesiącu 226 686 pojazdów, co oznacza wzrost o 28 proc. rok do roku i stanowi nowy miesięczny rekord sprzedaży. Mniejszy chiński producent samochodów Xpeng również osiągnął nowy szczyt. W ostatnim miesiącu dostarczył klientom 23 917 samochodów.

Przychody BYD większe od Tesli

Przychody BYD wzrosły o 24 proc. do 201,1 miliarda juanów (28,3 miliarda dolarów) w ciągu trzech miesięcy zakończonych we wrześniu, co było wynikiem niższym od szacunków, ale przekraczającym sprzedaż Tesli w wysokości 25,2 miliarda dolarów w tym samym okresie.

Od początki roku do października BYD sprzedał 3,24 miliona samochodów osobowych. Jako, że ostatnie trzy miesiące każdego roku są zwykle szczytem sezonu zakupowego w Chinach, a sprzedaż pojazdów elektrycznych i hybrydowych jest wspierana przez rozszerzone dotacje krajowe i lokalne, które zachęcają konsumentów do wymiany starszych samochodów na elektryki, BYD jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego zmienionego rocznego celu sprzedaży wynoszącego 4 miliony pojazdów,