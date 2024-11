Schaeffler, producent precyzyjnych komponentów i systemów do układów napędowych i podwozi, a także rozwiązań w zakresie łożysk tocznych i ślizgowych do wielu zastosowań przemysłowych, poinformował we wtorek, że około 2800 miejsc pracy zostanie utraconych w 10 lokalizacjach w Niemczech w ramach planu oszczędzania około 290 milionów euro rocznie do końca 2029 roku.

Niektóre stanowiska zostaną przeniesione, co obniży ogólną redukcję netto do 3700 miejsc pracy, czyli około 3,1 proc. siły roboczej firmy.

Skorygowany zysk Schaefflera przed odsetkami i podatkami spadł o 45 proc. do 187 mln euro w trzecim kwartale. Producent potwierdził we wtorek prognozę marży na cały rok w wysokości od 5 proc. do 8 proc..

Inni też mają kłopoty

Inni producenci części dla branży motoryzacyjnej również biją na alarm. Robert Bosch GmbH ostrzegł w zeszłym tygodniu, że nie osiągnie swoich celów finansowych w tym roku. ZF Friedrichshafen AG, niemiecki producent części samochodowych, mający siedzibę w Badenii-Wirtembergii, obniżył we wrześniu swoje roczne wytyczne i planuje redukcję aż 14 tys. stanowisk pracy do 2028 roku. Continental AG planuje wydzielić swój walczący o przetrwanie oddział części samochodowych.

Szerokość problemów podkreśla trudną walkę niemieckiego rządu o ożywienie wzrostu w największej gospodarce Europy. Nawet poza samochodami, kluczowe sektory przemysłu zmagają się ze słabym popytem, wysokimi kosztami energii i rozdętą biurokracją, którą rząd zobowiązał się ograniczyć.

Schaeffler przejmuje Vitesco Technologies

Schaeffler zamierza przyspieszyć przejście na pojazdy elektryczne poprzez przejęcie Vitesco Technologies Group za 3,6 mld euro, które specjalizuje się w komponentach do pojazdów hybrydowych i ma silną pozycję w łańcuchu dostaw pojazdów elektrycznych. Dzięki fuzji, która została zakończona w październiku, Schaeffler zwiększył sprzedaż w swojej działalności e-mobilności w różnych regionach.