Najnowsze działania dotyczą 107 pojazdów Bolt z lat modelowych 2020–2022, podała firma w dokumentach opublikowanych na stronie internetowej amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do serwisu zostały wezwane zarówno hatchbacki Bolt, jak i crossovery Bolt EUV. Skala obecnej akcji serwisowej stanowi zaledwie ułamek tego, co miało miejsce trzy lata wcześniej, gdy z powodu wady akumulatora GM wezwał do serwisu 142 tys. modeli Bolt.

Błąd sprzed trzech lat

Obie akcje serwisowe są ze sobą powiązane. W dokumentach NHTSA stwierdzono, że obecna usterka oprogramowania została wywołana przez „awarię narzędzia do programowania aplikacji samochodu podczas serwisowania” w przypadku poprzedniej akcji.

GM poinformowało w oświadczeniu wysłanym do Bloomberga e-mailem, że producent samochodów dobrowolnie wycofuje dotknięte tym problemem modela Bolt w celu zainstalowania potrzebnego oprogramowania i zamierza „rozwiązać ten problem tak szybko, jak to tylko możliwe”.