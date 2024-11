Dochód netto Geely Automobile wzrósł o 92 proc. do 2,46 miliarda juanów (340 milionów dolarów), podczas gdy przychody wzrosły o 20 proc. do 60,38 miliarda juanów, podała firma w oświadczeniu w czwartek.

Od początku tego roku do października, Geely sprzedało 1,72 miliona pojazdów, co stanowi wzrost o 32 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu sprzedaży 2 milionów samochodów w tym roku. W ostatnich dwóch miesiąca roku (w listopadzie i grudniu) musi dostarczyć średnio około 150 tys. pojazdów miesięcznie.

Pojazdy typu plug-in napędzają sprzedaż

Chociaż Geely wciąż jest daleko za liderem rynku BYD, który sprzedał pół miliona pojazdów elektrycznych i hybrydowych w samym październiku, to przejście Geely na pojazdy typu plug-in pokazuje dobre postępy.

Dostawy pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in wzrosły prawie dwukrotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem do około 655 tys. w pierwszych 10 miesiącach 2024 r., przy czym marka premium pojazdów elektrycznych Zeekr i seria Galaxy na rynek masowy cieszą się popularnością wśród klientów.

Nowe pojazdy elektryczne, takie jak Xingyuan i crossover sportowo-użytkowy samochód terenowy Galaxy E5, szybko zebrały dziesiątki tysięcy zamówień po wprowadzeniu do sprzedaży.

Producenci tacy jak BYD i Geely skorzystali z chińskiego programu zachęt wymiany starych spalinowych aut na nowe modele, który wypłaca 20 tys. juanów konsumentom. Lokalne władze również udzieliły dodatkowych zachęt.

Niepewna przyszłość eksportu

Tymczasem eksport to kolejna silnie rozwijająca się kategoria. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku dostawy wzrosły o 71 proc. Jednak perspektywy eksportu na przyszłość nie są do końca jasne. UE zagłosowała za nałożeniem dodatkowych ceł na samochody elektryczne produkowane w Chinach, a cło na pojazdy elektryczne grupy Geely ustalono na 18,8 proc.. Inne rynki, w tym USA, Turcja i Brazylia, również wprowadziły lub rozważają wprowadzenie kolejnych ceł lub ograniczeń.

Rosja, gdzie Geely jest jedną z najlepiej sprzedających się marek po tym, jak zachodni producenci samochodów wycofali się z rynku z powodu inwazji na Ukrainę, również planuje podniesienie podatków od importowanych samochodów.