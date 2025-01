Reklama

Czym jest ubezpieczenie OC?

Celem polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ochrona finansowa ubezpieczonego w przypadku wyrządzenia szkody innym uczestnikom ruchu drogowego. Polisa obejmuje ochroną zarówno szkody osobowe, jak i materialne. Polisa OC obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone osobom trzecim. W przypadki kolizji lub wypadku drogowego firma ubezpieczeniowa pokryje szkody, jakie powstały w wyniku działań kierowcy jadącego ubezpieczonym pojazdem.

Kary za brak OC w 2025 r.

Ceny polis OC są dość wysokie jednak nie warto z nich rezygnować, bo brak OC może słono kosztować. Kary za brak OC są znacznie wyższe niż najwyższy mandat, a w przypadku kolizji drogowej konsekwencje mogą być jeszcze bardziej kosztowne.

Zasada jest prosta. Kary za brak OC jest tym wyższa, im dłużej jeździsz bez ubezpieczenia. Najniższa stawka dotyczy kierowców, którzy opóźnili opłatę OC do trzech dni. Po dwóch tygodniach kara osiąga już maksymalny poziom.

Stawki kary za brak OC obowiązujące od 1 stycznia 2025 roku

Spóźnienie w opłacie OC Samochód osobowy Samochody ciężarowe i autobusy Pozostałe pojazdy (np. motocykle) Do 3 dni 1 870 zł 2 800 zł 310 zł Od 4 do 14 dni 4 670 zł 7 000 zł 780 zł Powyżej 14 dni 9 330 zł 14 000 zł 1 560 zł

Kary są nakładane jedynie za rok, w którym wykryto brak ubezpieczenia, tak więc maksymalna kara nałożona prze Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może być na poziomie kwoty ustalonej za brak OC powyżej 14 dni.

Jak dowiem się, że dosłałem karę za brak OC?

Po tym jak UFG ustali, że dany pojazd nie posiadał ważnego OC i zweryfikuje okresu w jakim auto jeździ bez ubezpieczenia, UFG wysyła do właściciela pojazdu oficjalne powiadomienie o nałożonej karze. Powiadomienie to zawiera szczegółowe informacje o okresie, za który nałożona została kara, wysokości kary oraz o sposobie i terminie jej opłacenia. Właścicielowi pojazdu przysługuje prawo do odwołania od decyzji UFG o nałożeniu kary. Terminie złożenia takiego odwołania będzie wskazany w otrzymanym powiadomieniu. Po rozpatrzeniu odwołania, UFG może podtrzymać swoją decyzję lub anulować nałożoną karę. Może też zmniejszyć wysokości kary, przesunąć terminu płatności lub rozłożyć płatność kary na raty bez odsetek.

Wypadek bez OC oznacza finansową katastrofę

Prawdziwe kłopoty zaczynają się w przypadku, gdy kierowca jadący nieubezpieczonym autem spowoduje wypadek. Fundusz gwarancyjny pokryje wszystkie szkody poszkodowanym w wypadku zarówno te materialne jak i osobowe, jednak później zwróci się do sprawcy o pokrycie tych należności.

Z danych UFG wynika, że średnia wysokość dochodzonego regresu wynosi obecnie ok. 20 tys. zł. To jest wartość średnia. W niektórych przypadkach kwoty mogą sięgnąć nawet 2 mln zł. Aby ściągnąć takie kwoty UFG posiada odpowiednie narzędzia, oczywiście do momentu, gdy sprawca ma jeszcze jakikolwiek majątek.