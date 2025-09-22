Zgodnie z dokumentami spółki zależnej Berkshire, wartość inwestycji w BYD na koniec marca wyniosła zero, podczas gdy na koniec 2024 r. firma Warrena Buffetta posiadał w swoim portfelu aktywa BYD o wartości 415 milionami dolarów – podał Reuters.

Berkshire zakończyło 17-letnią inwestycję

Reuters przypomina, że firma Buffetta zaczęła inwestować w BYD z siedzibą w Shenzhen w 2008 r., kupując około 225 mln akcji za 230 mln USD. W tamtym czasie pakiet Berkshire odpowiadał 10 proc. udziałów BYD.

Firma Berkshire zaczęła sprzedawać akcje spółki BYD w 2022 r., po tym jak cena akcji wzrosła ponad dwudziestokrotnie.

To „normalna” transakcję inwestycyjną?

Li Yunfei, dyrektor generalny ds. marki i public relations w BYD, w poście na swoim oficjalnym koncie Weibo, który cytuje Reuters, podziękował Berkshire za „inwestycje, pomoc i towarzyszenie w ciągu ostatnich 17 lat”.

Dyrektor chińskiego producenta opisał sprzedaż Berkshire wszystkich akcji udziałów BYD jako „normalną” transakcję inwestycyjną na giełdzie.

Reuters nie uzyskał oficjalnego komentarza od BYD.

Ciężkie czasy dla BYD?

Największy rywal Tesli po raz pierwszy od trzech i pół roku odnotował spadek kwartalnego zysku. Jednym z powodów są oczywiście cła, ale dużo większy cios BYD przyjął na własnym podwórku, ponieważ ekspansja firmy została zahamowana przez rządową kampanię przeciwko wojnie cenowej.

Jak podaje Reuters sprzedaż krajowa BYD, która stanowi prawie 80 proc. globalnych dostaw firmy, spadła w sierpniu czwarty miesiąc z rzędu, co było powodem korekty prognoz na ten rok. Agencja przypomina, że BYD obniżył roczny cel sprzedaży aż o 16 proc., do 4,6 miliona pojazdów.

Źródło: Reuters