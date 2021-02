"Zakładając stabilność rynku walutowego i otoczenia prawno-gospodarczego, a także brak negatywnego wpływu Brexitu na funkcjonowanie grupy i brak istotnie negatywnej zmiany wpływu ograniczeń w zakresie prowadzenia produkcji, a także poziom popytu zbliżony do drugiego półrocza 2020 roku, zarząd spółki określa cele sprzedażowe na rok 2021 na ponad 2,4 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, przy wolumenie sprzedaży powyżej 20 tys. szt. i osiąganej marży EBITDA ok. 7% oraz wskaźniku dług netto/EBITDA na koniec 2021 roku na poziomie ok. 2. Realizacja wymienionych celów powinna w ocenie zarządu spółki stanowić dobrą podstawę do dalszego rozwoju Grupy Wielton" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej dziś Wielton podał, że według szacunkowych danych w 2020 r. odnotował skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1 809,3 mln zł, EBITDA w wysokości 94,4 mln zł, zaś sprzedaż w ujęciu wolumenowym - 15 420 szt.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2019 r. miał 2,34 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)