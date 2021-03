Karabinek oznaczony jako .223 S Beryl M1 jest bronią półautomatyczną zasilaną amunicją kal. 223 Remington. Pozwala prowadzić celny ogień na odległość do 600 metrów; jest wyposażony w przyrządy celownicze standardowe dla systemów AK.

Jak zaznaczył producent, "cała dostarczona partia, opracowana specjalnie na rynek amerykański, trafiła do nabywców w ciągu kilku minut". "Z takim samym powodzeniem rozeszły się wcześniejsze MiniBeryl Pistol w kal. 223 Rem oraz Beryl S 762 M1 w kal. 7,62x39 mm" – dodała FB.

Nowa broń to - podobnie jak wcześniej wprowadzony na rynek USA Beryl S 762 M1 - samopowtarzalny karabinek sportowy umożliwiający prowadzenie wyłącznie ognia pojedynczego. Najnowszy model jest zasilany z najpopularniejszych w USA amunicją pośrednią – kalibru 5,56x45 mm/.233 Remington.

Karabinek został skonstruowany z myślą o dopuszczeniu do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Jak zapewnia Fabryka Broni, jest produkowany z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych, tych samych co modele produkowane dla wojska.

"Rynek USA jest bardzo perspektywiczny dla Fabryki Broni. Nasze sportowe wersje pistoletów i karabinków z rodziny Beryl znalazły uznanie w Stanach Zjednoczonych i rozchodzą się błyskawicznie" – powiedział cytowany w komunikacie dyrektor handlowy Fabryki Broni "Łucznik"-Radom Seweryn Figurski. "Jesteśmy przekonani, że to właśnie najnowszy model, zasilany najpopularniejszą w USA amunicją kalibru .233 Remington otworzy nam szeroko drzwi na tym rynku i będzie wizytówką naszej marki" – dodał.

Karabinek .223 S Beryl M1 to trzeci produkt Fabryki Broni dystrybuowany na terenie USA. W ostatnich dwóch miesiącach dwie amerykańskie firmy oferujące produkty Łucznika na tamtejszym rynku wprowadziły do swojej oferty Mini Beryl Pistol w kal. 223 Rem oraz Beryl S 762 M1 w kal. 7,62x39 mm.

Seria Beryl to konstrukcja wywodząca się z radzieckiego AK-47, produkowana i udoskonalana od 25 przez Fabrykę Broni w Radomiu po przejściu Wojska Polskiego na standardową w NATO amunicję kalibru 5,56 mm. Na rynek cywilny FB oferuje sześć wariantów Beryla. Fabryka zapowiada dostawę kolejnych partii swoich produktów na rynek amerykański.

W USA znajduje się według szacunków ponad 350 mln sztuk broni palnej. Według CDC (Centers for Disease Control and Prevention – służby podległej departamentowi zdrowia) w 2019 r. w USA od strzałów zginęło 39,7 tys. osób - dziennie średnio 109 osób; 60 proc. przypadków śmiertelnych przypada na samobójstwa. Obecna amerykańska administracja wezwała Kongres do ujednolicenia i zaostrzenia przepisów o dostępie do broni palnej.