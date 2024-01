„Największa marka samochodów, o której nigdy nie słyszałeś”: tymi słowami czołowy chiński producent samochodów promuje się na świecie. BYD Co. (Build Your Dreams), to najlepiej sprzedająca się marka samochodów w Chinach. W ostatnim kwartale ubiegłego roku chiński producent wyprzedził nawet Teslę i stał się największym na świecie producentem pojazdów elektrycznych.

Reklama

Klucz BYD do sukcesu

Kluczem do sukcesu BYD była integracja pionowa. Złamanie kodu taniej produkcji pojazdów elektrycznych, firmie BYD udało się częściowo dzięki temu, że większości komponentów wytwarza we własnych zakładach, zamiast polegać na częściach dostarczanych przez inne firmy.

Reklama

Dzięki temu BYD jest w stanie zaoferować szeroką gamę niedrogich pojazdów elektrycznych, maksymalizując sprzedaż i jednocześnie poszerzając swój zasięg na nowych rynkach.

Po wyprzedzeniu Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej i Niemiec, Chiny rywalizują obecnie z Japonią o światową pozycję lidera w eksporcie samochodów osobowych. W październiku około 1,3 miliona z 3,6 miliona pojazdów wysłanych z Azji to były pojazdy z napędem elektrycznym.

Szybki rozwój na sterydach

W sektorze wciąż zdominowanym przez wielkie marki, takie jak Toyota, Volkswagen i General Motors, firmy takie jak BYD zaczynają robić poważne postępy. Bez wątpienia szybki rozwój BYD możliwy był dzięki dużej pomocy, jaką firma otrzymała od chińskiego rządu. Swój wkład w rozwój chińskiego producenta miał też Warren Buffet, którego Berkshire Hathaway był kluczowym inwestorem firmy.

Pozwoliło to w ostatnim czasie zdetronizować dotychczasowego lidera w segmencie aut elektrycznych. Aspiracje BYD nie ograniczają się jednak tylko do zepchnięcia Elona Muska i Tesli na drugie miejsce.

W ramach szerzej zakrojonych wysiłków mających na celu zwiększenie sprzedaży na różnych kontynentach BYD buduje fabryki w Europie, Ameryce Łacińskiej i całej Azji, a samochody i autobusy chińskiej marki pojawiają się w miastach na całym świecie – nawet w USA.