W ciągu ostatnich trzech miesięcy Tesla dostarczyła na rynek 484 507 nowych pojazdów, przekraczając średnie szacunki analityków. Prognozowano bowiem, że produkcja wyniesie średnio 483 173 sztuk.

Reklama

W tym samym czasie firma BYD sprzedała 526 409 w pełni elektrycznych pojazdów, stając się nowym numerem 1 na rynku pojazdów elektrycznych, głównie dzięki znacznie szerszej ofercie tańszych modeli w Chinach.

Tesla przekroczyła roczny cel

Reklama

Tesla przekroczyła swój roczny cel dostarczenia 1,8 miliona pojazdów w ciągu roku. Mimo to rozwój do niedawna największego producenta samochodów elektrycznych na świecie znacznie odbiegał od pozytywnego scenariusza promowanego przez Elona Muska 12 miesięcy temu.

/> />

Dyrektor generalny Tesli powiedział analitykom, że firma ma potencjał do wyprodukowania 2 milionów samochodów, jednak potencjał ten nie został w pełni wykorzystany. Aby utrzymać produkcję na wysokim poziomie, Tesla przeprowadziła nawet serię obniżek cen. Jednak to nie pomogło w pobudzeniu popytu do poziomu, który pozwoliłby utrzymać tak dużą produkcję.

Rosnąca siła Chin

Zmiana w rankingach sprzedaży pojazdów elektrycznych odzwierciedla rosnącą siłę Chin w światowym przemyśle motoryzacyjnym. Po tym, jak Chiny w ciągu ostatnich kilku lat wyprzedziły Stany Zjednoczone, Koreę Południową i Niemcy, w 2023 roku Państwo Środka być może prześcignie Japonię jako największy na świecie eksporter samochodów osobowych.

Tesla generuje większe przychody i zyski niż BYD, ponieważ sprzedaje znacznie droższe pojazdy i lwią część swojej sprzedaży opiera na zaledwie dwóch modelach. SUV Model Y i sedan Model 3 stanowiły 95 proc. dostaw w czwartym kwartale ubiegłego roku.

Oferta Tesli

Pod koniec ubiegłego roku Elon Musk rozszerzył ofertę Tesli, rozpoczynając sprzedaż Cybertrucka, którego wprowadzenia na rynek miało kilkuletnie opóźnienie. Firma nie podała jednak, ile Cybertrucków wyprodukowano i dostarczono przed końcem roku.

Wprowadzenie na rynek Cybertrucka oznaczało wejście Tesli na wysoce konkurencyjny rynek samochodów półciężarowych w USA. Musk przestrzegł, że osiągnięcie masowej produkcji i wygenerowanie dodatnich przepływów pieniężnych dzięki pojazdowi, który jest trudny w budowie i wyposażony w nowe technologie, może zająć firmie od 12 do 18 miesięcy.

Chociaż Tesla nie dzieli kwartalnej sprzedaży pojazdów według regionów, jej największymi rynkami są Stany Zjednoczone i Chiny. Firma produkuje Modele S, X, 3 i Y w Fremont w Kalifornii oraz Model 3 i Y w Szanghaju. Produkuje również Model Y w swoich fabrykach w Austin oraz pod Berlinem.