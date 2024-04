Prezes PERN Mirosław Skowron poinformował w czwartek podczas konferencji EuroPower, że PERN chce budować terminal chemiczny na terenach w pobliżu Naftoportu. "To dla nas transformacja i rozwój o nowe kierunki" - zaznaczył Skowron. "Myślimy o amoniaku i różnego rodzaju innej chemii, którą nasi klienci mogliby od nas odbierać" - wskazał. Zwrócił uwagę, że wiele firm Skarbu Państwa pracuje nad podobnymi projektami.

Reklama

"Wszystkiego nie zrobimy"

"Wszystkiego nie zrobimy. Chcemy popracować nad jedną architekturą, co kto ma robić w tym obszarze, za co każda ze spółek Skarbu Państwa powinna odpowiadać" - zapowiedział. Zaznaczył, że wiele firm myśli nad tym, by mieć "okno na świat", wiele mówi o terminalu chemicznym lub podobnej infrastrukturze.

Reklama

Wskazując cele PERN Skowron stwierdził m.in., że należy łączyć krajowy system przesyłowy z innymi europejskimi rurociągami, by zwiększyć dostawy paliw i dbać o bezpieczeństwo infrastruktury do transportu i magazynowania ropy naftowej i paliw.

PERN z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech - Schwedt i Leuna oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

"Program Megainwestycji" PERN-u

Spółka posiada na terenie kraju 19. baz paliw o łącznej pojemności ponad 2,6 mln metrów sześc. oraz 4. bazy ropy naftowej, których pojemność wynosi w sumie ponad 4,1 mln metrów sześc.

Od kilku lat PERN realizuje "Program Megainwestycji", czyli priorytetowych przedsięwzięć związanych z zarządzaną infrastrukturą krytyczną, które mają zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wśród przedsięwzięć tych jest m.in. rozbudowa i modernizacja baz paliw, w tym ich pojemności oraz w zakresie infrastruktury kolejowej.

W ostatnim czasie spółka informowała, że w tegorocznych planach "ma łącznie około 400 nowych zadań", zarówno z planu inwestycyjnego, jak i planu remontów, przy czym przewidywane w tym czasie nakłady na inwestycje rzeczowe mają wynieść tam prawie 450 mln zł, a na remonty około 90 mln zł.

autor: Anna Bytniewska