„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. z dniem 30 kwietnia 2023 r. odwołało Pana Rafała Milanda z funkcji wiceprezesa zarządu oraz Pana Pawła Stańczyka z funkcji prezesa zarządu. Panu Pawłowi Stańczykowi powierzono funkcję wiceprezesa zarządu PERN” - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Reklama

Jak podkreślono w informacji, „jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. powołało Pana Mirosława Skowrona na członka zarządu z dniem 1 maja 2023 r. i powierzyło mu funkcję prezesa zarządu PERN S.A.”.

Paweł Stańczyk był prezesem PERN od 7 października 2022 r., gdy zastąpił na tym stanowisku Igora Wasilewskiego, który pełnił tę funkcję od 7 stycznia 2016 r. Także Rafał Miland był wiceprezesem PERN od 7 stycznia 2016 r.

Reklama

Po zmianach, które ogłoszono w poniedziałek - jak wynika z danych PERN - w zarządzie spółki nadal zasiadają wiceprezesi: Paweł Kolczyński, Zdzisław Koper, Włodzimierz Maros i Damian Wieczorek.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

W ostatnich latach PERN wdrożył i realizuje Program Megainwestycji, mający zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez rozbudowę infrastruktury, w tym baz magazynowych ropy naftowej i paliw, a także rurociągów.

W efekcie realizowanych przez spółkę przedsięwzięć pojemności na surowiec wzrosły tam z 3,1 mln metrów sześc. do ponad 4,1 mln metrów sześc., a w przypadku produktów paliwowych z 1,85 mln do 2,4 mln metrów sześc. W styczniu tego roku spółka zakończyła budowę magistrali produktowej z bazy w Boronowie do terminala PKN Orlen w Trzebini, która zapewnia obecnie wzmocnienie dostaw paliw do województw: małopolskiego i śląskiego.

Także w styczniu PERN zapowiedział, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz